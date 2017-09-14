«Ситуация на нефтяном рынке такова, что мировой спрос на нефть будет снижаться с третьего по четвёртый квартал и затем снова к первому кварталу 2026 года. В то же время добыча ОПЕК+ растёт», — отмечают аналитики SEB. «Главный вопрос, конечно, заключается в том, будет ли Китай накапливать растущие излишки или цена на нефть упадёт до 50 долларов. Мы считаем, что это последний вариант».
КОПЕНГАГЕН, 23 сентября (Рейтер) — Аэропорт Копенгагена (KBHL.CO), открывает новую вкладкуАэропорт, самый загруженный в Северном регионе, возобновил работу рано утром во вторник после того, как из-за обнаружения беспилотников взлеты и посадки были приостановлены почти на четыре часа, сообщили в аэропорту.
Полиция сообщила в понедельник, что в этом районе были замечены два или три крупных беспилотника, в результате чего было закрыто все движение в крупнейшем аэропорту Дании в Копенгагене.
По данным сервиса отслеживания рейсов FlightRadar, аэропорт прекратил работу в понедельник в 20:26 (18:26 по Гринвичу). Около 50 рейсов были перенаправлены в альтернативные аэропорты, сообщает FlightRadar на сайте X. Ранее представитель аэропорта заявил, что полиция работает над идентификацией дронов, но отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на продолжающееся расследование.
- Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогнозы дополнительного финансирования, необходимого до конца 2027 года, до примерно 65 миллиардов долларов. - Первоначально Украина оценивала дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, однако переговоры с МВФ увеличили эту цифру. - Согласованная оценка была предоставлена Европейской комиссии, которая планирует предоставить большую часть необходимой суммы за счет остатка денежных средств, образовавшегося за счет замороженных российских активов. ...... Представитель Минфина Украины и пресс-служба МВФ отказались от комментариев.
МВФ выразил сомнения относительно оценок потребностей Украины в финансировании, поскольку война вынудила страну увеличить военный бюджет, поставив под угрозу её финансовую устойчивость. Страна пострадала от растущего нежелания США, некогда крупнейшего её донора, продолжать оказывать помощь при администрации президента Дональда Трампа . ...... Размер нового пакета помощи МВФ официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, он составляет около 8 миллиардов долларов, сообщили источники.
- Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать иностранные самолеты, которые пересекают ее территорию без разрешения. - Польша и Эстония применили статью 4 договора НАТО после того, как российские самолеты вторглись в их воздушное пространство, что повлекло за собой консультации и потенциальные скоординированные действия между союзниками. - Европейские чиновники поддержали заявление Польши, заявив, что любое суверенное государство имеет право на самооборону, и что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти в своих нарушениях воздушного пространства. ..... «Мы, безусловно, примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил Туск в понедельник журналистам на севере Польши, отвечая на вопрос о перспективе сбития российских самолётов. «Здесь нет места для дискуссий». .....Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в конфликт с представителем России в Нью-Йорке, заявив, что Варшаву «не запугать».
«Если ещё одна ракета или самолёт вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут собиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский. «Вас предупредили».
У столиці Данії Копенгагені закрили аеропорт через невідомі дрони.
Щонайменше 11 рейсів перенаправили в інші міста.
У Норвегії оголосили повітряну тривогу через БпЛА над військовою територією — фортецею Акерсгус в столиці Осло
ЗМІ пишуть про невідомі дрони над Стокгольмом, столицею Швеції.
Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС. Хакери вивели з ладу автоматизовані системи реєстрації, що надаються компанією Collins Aerospace (яка належить RTX), порушивши роботу десятків рейсів і вплинувши на тисячі пасажирів, починаючи з п'ятниці.
detroytred написав:А реалі реформами закладається фундамент для майбутнього розвитку. На десятки років. А то і більше. Що батьків-засновників США вже грець зна скільки на світі вже нема, а не те що у владі; що Ден Сяо Піна і т.д.
Я чекав від тебе подібної маячні.... Тому спеціально виправив своє повідомлення дописавши що податкове і інше законодавство Європи і України - однакове( чи практично однакове) А от бажання людей це законодавство виконувати - залежить від людей( якщо ми говоримо про десятки років) Тому ще раз для фантазера Реформатор( хороший можновладець) з своїми реформами успішний тоді , коли БІЛЬШІСТЬ населення погоджується виконувати закони/правила без силового тиску зі сторони реформатора(можновладця) Саме тому , якщо реформи (наприклад переведення феодального Туркменістану в соціалістичний) - а це ПОЗИТИВНА реформа , після зняття силового тиску повернула Туркменістан в феодалізм... Чому повернула? А тому що ТУРКМЕНИ не підтримували (були не готові) жити ні в соціалізмі ні в капіталізмі, а раз так, то ніякий ТуркменБаші не може змінити алгоритм дій конкретної людини.
Розумієш ? Чи крім слова єралашик в голові нічого й не залишилось. ПС в тебе можновладець наділений якимись божественними можливостями. Одна людина 2 роки щось створювала... і 50 млн людей 35 років розвиваються виключно завдяки цій людині... Сам в стані усвідомити цей маразм?
Ти трошки тугий і зациклений. Що ти торочиш за одну людину.. Очевидно ж, що бальцеровичі-бендукідзе і т.д. є лише представниками групи можновладців-управлінців-регуляторів. А ти знов тупо звузив до частинки картинки (реформатор - божество) і скльопав єралашика чергового.
Не божество, але інструментів провладних цілком достатньо, аби рухати країну, суспільство в напрямку розвитку достатніми темпами і на нові рівні розвитку.
Я ж тебе макав не раз: потужності інструментів влади достатньо, щоб учудити навіть оту совдепію... А в нас предметом розгляду є реформування суспільства-країни не в совдеп чи щось екзотичне, а в напрямку розвинутого ринку, капіталізму --- закладання фундаменту для розвитку в даному напрямку. Реформи саме для цього. Щоб започаткувати...
А поки за 30+ років в Україні започатковано лише фундамент для розвитку в напрямку --- курі-зерно і стоп на а-ля твій махазин-таксі. Тому Порошенко клятвенно волав, коли йшов у владу, що започаткую нові принципи у владі... ПРИНЦИПИ. Але на практиці не започаткував.
Про яку всебічну підтримку реформ, як обов'язкову умову для їх впровадження, ти несеш? Всі реформи зазвичай впроваджуються через спротив населення і головне - через спротив частини самих можновладців.
З.и. то що там з запереченням мною збагачення за одне покоління? Коли підтвердження-то буде. А поки клоунада: це я тобі доводжу, що реформами навіть цілі країни досягають нового рівня за одне покоління. Навіть країни, а не те що індивідууми... Ти зі мною сперечаєшся, голосиш про навіть 5-6 поколінь, 100-150 років. І тут же мені! закидаєш, що це я заперечую можливість збагачення за одне покоління. Це навіть не єралашик і не маячня, а якась кисельовщина (тобто брехня в кубі кубів). __________________________ Справа не в однаковому законодавстві, а да - у "бажанні виконувати" в можновладців-управлінців-регуляторів!!! Точніше в наявності цілей в можновладців-управлінців-регуляторів. В наявності впровадження цих цілей в них, а не тільки голосити лохторату-населенню про це.
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов'язаних втекли.
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли.
реалії
Ніхто будівлю Тцк не атакував. Все відбулось в місцевому кафе, яке ,,окупувало,, тцк і тримали в заручниках там людей. І зайшли реальні військові, які у відпустках і ветерани, тому тцк втекло і викликали поліцію.
Гарні історії. Завтра «військові у відпустці» приїдуть у підрозділ, де 50% некомплект і будуть у фізбучиках писати сердобольні пости про «фронт на грані бо нема людей», «3.5 роки без дємбєля», роблячи вигляд що не розуміють, що наповнити їм підрозділ (і це для початку, бо міняти їх - це другий етап до якого взагалі не дійти ніяк) може лише оце ТЦК.