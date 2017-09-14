Додано: Вів 23 вер, 2025 08:11

budivelnik написав: detroytred написав: А реалі реформами закладається фундамент для майбутнього розвитку. На десятки років. А то і більше.

Що батьків-засновників США вже грець зна скільки на світі вже нема, а не те що у владі; що Ден Сяо Піна і т.д. А реалі реформами закладається фундамент для майбутнього розвитку. На десятки років. А то і більше.Що батьків-засновників США вже грець зна скільки на світі вже нема, а не те що у владі; що Ден Сяо Піна і т.д. Я чекав від тебе подібної маячні....

Тому спеціально виправив своє повідомлення дописавши що податкове і інше законодавство Європи і України - однакове( чи практично однакове)

А от бажання людей це законодавство виконувати - залежить від людей( якщо ми говоримо про десятки років)

Тому ще раз для фантазера

Реформатор( хороший можновладець) з своїми реформами успішний тоді , коли БІЛЬШІСТЬ населення погоджується виконувати закони/правила без силового тиску зі сторони реформатора(можновладця)

Саме тому , якщо реформи (наприклад переведення феодального Туркменістану в соціалістичний) - а це ПОЗИТИВНА реформа , після зняття силового тиску повернула Туркменістан в феодалізм...

Чому повернула?

А тому що ТУРКМЕНИ не підтримували (були не готові) жити ні в соціалізмі ні в капіталізмі, а раз так, то ніякий ТуркменБаші не може змінити алгоритм дій конкретної людини.



Розумієш ?

Чи крім слова єралашик в голові нічого й не залишилось.

ПС

в тебе можновладець наділений якимись божественними можливостями.

Одна людина 2 роки щось створювала... і 50 млн людей 35 років розвиваються виключно завдяки цій людині...

Ти трошки тугий і зациклений.Що ти торочиш за одну людину..Очевидно ж, що бальцеровичі-бендукідзе і т.д. є лише представниками групи можновладців-управлінців-регуляторів.А ти знов тупо звузив до частинки картинки (реформатор - божество) і скльопав єралашика чергового.Не божество, але інструментів провладних цілком достатньо, аби рухати країну, суспільство в напрямку розвитку достатніми темпами і на нові рівні розвитку.Я ж тебе макав не раз: потужності інструментів влади достатньо, щоб учудити навіть оту совдепію...А в нас предметом розгляду є реформування суспільства-країни не в совдеп чи щось екзотичне, а в напрямку розвинутого ринку, капіталізму --- закладання фундаменту для розвитку в даному напрямку. Реформи саме для цього.Щоб започаткувати...А поки за 30+ років в Україні започатковано лише фундамент для розвитку в напрямку --- курі-зерно і стоп на а-ля твій махазин-таксі.Тому Порошенко клятвенно волав, коли йшов у владу, що започаткую нові принципи у владі... ПРИНЦИПИ.Але на практиці не започаткував.Про яку всебічну підтримку реформ, як обов'язкову умову для їх впровадження, ти несеш?Всі реформи зазвичай впроваджуються через спротив населення і головне - через спротив частини самих можновладців.З.и. то що там з запереченням мною збагачення за одне покоління? Коли підтвердження-то буде.А поки клоунада: це я тобі доводжу, що реформами навіть цілі країни досягають нового рівня за одне покоління. Навіть країни, а не те що індивідууми...Ти зі мною сперечаєшся, голосиш про навіть 5-6 поколінь, 100-150 років.І тут же мені! закидаєш, що це я заперечую можливість збагачення за одне покоління.Це навіть не єралашик і не маячня, а якась кисельовщина (тобто брехня в кубі кубів).__________________________Справа не в однаковому законодавстві, а да - у "бажанні виконувати" в можновладців-управлінців-регуляторів!!!Точніше в наявності цілей в можновладців-управлінців-регуляторів. В наявності впровадження цих цілей в них, а не тільки голосити лохторату-населенню про це.