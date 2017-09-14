jump написав: ЗМІ пишуть про невідомі дрони над Стокгольмом, столицею Швеції.
бідолашна ната
Странный неопознанный объект летает над Стокгольмом. Очевидцы сообщают, что за последнее время неоднократно видели в районе Вазастана некий летающий предмет, напоминающий по виду маленький пивной бочонок. Он издаёт звуки, похожие на гул мотора. Представители Авиакомпании ничего не смогли сообщить нам относительно этих полётов. Поэтому возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион, запущенный в воздушное пространство с разведывательными целями. Тайна этих полётов должна быть раскрыта, а неопознанный объект — пойман. Если он действительно окажется шпионом, его необходимо передать для расследования в руки полиции. Кто раскроет летающую тайну Вазастана? Редакция газеты назначает вознаграждение в 10 000 крон. Тот, кому посчастливится поймать этот таинственный предмет, получит премию в 10 000 крон. Ловите его, несите в редакцию, получайте деньги!
Бачили відео з Херсону, де штук вісім поліцаїв разом з представником ОВА оточили небезпечного рецидивіста - дядка-продавця тридцяти штук кавунів. Типу незаконно продавав з тротуару. Я думаю ЗСУ можна розпустити (демобілізувати) додому. У нас в тилу стільки поліцаїв що вони тих бурятів просто повитягують з танків і передушать руками
Натякну: оте путло чітко та ясно (нехай і лише на словах) заявило отому НАТІ, що буде в разі, якщо їм гаплик. А в нас лише про - в разі поразки Ненька зникне, бурьяти повідбирають та повбивають українців.
Тому вибір натівців очевидний. На зараз. Тобто поки власне їм нема екзистенційних загроз. Вони відреагують ... лише при появі саме екзистенційних загроз саме їм.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 вер, 2025 10:14, всього редагувалось 1 раз.
є ймовірність що в Ужгороді поліцаїв в 3 рази більше ніж в Херсоні. а в "зовсім не тилу" Херсоні звісно ключова робота 8 поліцейських це штрафувати фермерів за парочку кавунів. Напевно робити їм більше нічого, так як моб.ресурс вже переловили, а воювати вони не навчені
detroytred написав:............ Ти зі мною сперечаєшся, голосиш про навіть 5-6 поколінь, 100-150 років. .........
Ну а чё? Он вполне прав. Если повторять "путь передовых стран Запада", то так оно и будет. Сначала развитие с/х, потом легпром, потом, глядишь, заново (заново - потому что пока будем поднимать с/х и легпром, успеем разучиться) научимся плавить чугунный, потом сталь, а там, со временем, и до машиностроения дойдём. Позже (возможно) появятся и какие-то наукоёмкие отрасли. Оно как раз лет 150 и выйдет. Ну, может, оптимистично, и за 100 управимся. И почему китайцы не пошли этим путём? Сейчас, глядишь бы, Украину по ВВП догнали бы.
detroytred написав:............ Ти зі мною сперечаєшся, голосиш про навіть 5-6 поколінь, 100-150 років. .........
Ну а чё? Он вполне прав. Если повторять "путь передовых стран Запада", то так оно и будет. Сначала развитие с/х, потом легпром, потом, глядишь, заново (заново - потому что пока будем поднимать с/х и легпром, успеем разучиться) научимся плавить чугунный, потом сталь, а там, со временем, и до машиностроения дойдём. Позже (возможно) появятся и какие-то наукоёмкие отрасли. Оно как раз лет 150 и выйдет. Ну, может, оптимистично, и за 100 управимся. И почему китайцы не пошли этим путём? Сейчас, глядишь бы, Украину по ВВП догнали бы.
Це його твердження мною не заперечується. Воно було взято в контексті одночасності з його закидом в мій бік про неможливість збагачення за одне покоління.
До речі, навіть еволюційний розвиток ринку вимагає постійного покращення умов для цього подальшого розвитку з боку можновладців-управлінців-регуляторів. Інакше темпи будуть не те що повільними, а мізерними чи і овсі в бік деградації. _______________________ А самий треш, що він заперечує вирішальний вплив умов в ринку на темпи розвитку і одночасно сам же заявляє про зменшення часу до 40-60 років (тобто в два! рази) за умов вступу в ЄС - тобто впливу, як він каже, бюрократії ЄС (тобто умов ринку ЄС, регуляторів ЄС).
Місіонер в своїх піснях вже постійно виходить сам на себе.
- Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать иностранные самолеты, которые пересекают ее территорию без разрешения. - Польша и Эстония применили статью 4 договора НАТО после того, как российские самолеты вторглись в их воздушное пространство, что повлекло за собой консультации и потенциальные скоординированные действия между союзниками. - Европейские чиновники поддержали заявление Польши, заявив, что любое суверенное государство имеет право на самооборону, и что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти в своих нарушениях воздушного пространства. ..... «Мы, безусловно, примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил Туск в понедельник журналистам на севере Польши, отвечая на вопрос о перспективе сбития российских самолётов. «Здесь нет места для дискуссий». .....Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в конфликт с представителем России в Нью-Йорке, заявив, что Варшаву «не запугать».
«Если ещё одна ракета или самолёт вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут собиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский. «Вас предупредили».
- Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать иностранные самолеты, которые пересекают ее территорию без разрешения. - Польша и Эстония применили статью 4 договора НАТО после того, как российские самолеты вторглись в их воздушное пространство, что повлекло за собой консультации и потенциальные скоординированные действия между союзниками. - Европейские чиновники поддержали заявление Польши, заявив, что любое суверенное государство имеет право на самооборону, и что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти в своих нарушениях воздушного пространства. ..... «Мы, безусловно, примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил Туск в понедельник журналистам на севере Польши, отвечая на вопрос о перспективе сбития российских самолётов. «Здесь нет места для дискуссий». .....Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в конфликт с представителем России в Нью-Йорке, заявив, что Варшаву «не запугать».
«Если ещё одна ракета или самолёт вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут собиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский. «Вас предупредили».
Скільки секунд москальській літак перебував в повітряному просторі Туреччини? 2 сек.
Евро лузери
Почекайте. Ердогану для перерозподілу потоків фінансування війська вже не потрібні рашозагрози... Навпаки! Йому вже треба демонструвати на що пішли кошти. Він і демонструє - збиває літак.
В європейців зараз інші задачі.. Треба демонструвати необхідність збільшення фінансування ВПК, війська. Для цього необхідні! загрози і власна неготовність.
Європейці це і демонструють. Рфія підігрує.. Імхо. Гра в дві руки. Що не відміняє ризику (можливості), що заграються. І дійдуть до реальної повної бійки. Спіралі війни... саме так і закручуються. Навряд хто з гравців очікував отакої розкрутки спіралей в 1,2 СВ.