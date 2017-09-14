buratinyo написав:......... Ядерный реактор с расплавленной солью Меммотта имеет размеры 1.22 метра на 2.13 метра (типичная атомная электростанция имеет размеры 9.14 метра на 9.14 метра), и поскольку нет риска расплавления, нет необходимости в такой же большой зоне вокруг него. По словам исследователей, этот небольшой реактор может производить достаточно энергии для питания 1000 американских домов. Все необходимое для запуска этого реактора сконструировано таким образом, чтобы поместиться на кузове 12 метрового грузовика.
КОПЕНГАГЕН, 23 сентября (Рейтер) — Аэропорт Копенгагена (KBHL.CO), открывает новую вкладку, самый загруженный в Северном регионе, сообщил о своем возобновлении работы рано утром во вторник после того, как из-за обнаружения беспилотников взлеты и посадки были приостановлены почти на четыре часа. Норвежский аэропорт Осло также возобновил работу после того, как закрыл свое воздушное пространство из-за беспилотника. ...... В 2018 году из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой аэропорта Гатвик недалеко от Лондона в разгар праздничного сезона застряли десятки тысяч пассажиров и были сорваны сотни рейсов.
fler написав:На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою?
«У мене тільки одне попередження до російської влади: якщо ще одна ракета або літак залетять до нас без дозволу і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО - не приходьте скаржитися. Я вас попередив», - глава МЗС Радослав Сікорський