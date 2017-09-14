buratinyo написав:

.........Ядерный реактор с расплавленной солью Меммотта имеет(типичная атомная электростанция имеет размеры 9.14 метра на 9.14 метра), и поскольку нет риска расплавления, нет необходимости в такой же большой зоне вокруг него. По словам исследователей, этот небольшой реактор может производить достаточно энергии для питания 1000 американских домов.Странно, что об этом только начали писать. Ведь миниреакторы уже давно реальность. Вопросы заключались лишь в безопасности их для людей и защитой от дурака, что в военных условиях уже не актуально.кремль продвинулся в этих вопросах еще дальше.Кстати, для ядерных реакций в выделением энергии применяют литий. Очень очень перспективная реакция. Лития то побольше в природе чем урана-235. Хотя надо бы перепроверить данный.