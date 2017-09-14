fler написав:На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою?
«У мене тільки одне попередження до російської влади: якщо ще одна ракета або літак залетять до нас без дозволу і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО - не приходьте скаржитися. Я вас попередив», - глава МЗС Радослав Сікорський
ЛАД написав:....... Продолжайте и дальше изучать явно рекламные статьи. Они не сильно уступают фантастическим рассказам.
Гугл: Острецов
Слышал когда-то об этом гении. Спасибо, что напомнили. Думаете, buratinyo это он? Сейчас посмотрел, нашёл такое - "Краткая презентация проекта Ядерной релятивистской технологии на отработанном ядерном топливе (ЯРТ-ОЯТ), работающего также на уране 238 и торие — ученого Игоря Николаевича Острецова" - https://brics-expert.info/news/bezopasnaya_atomnaya_energetika/. Довольно свежая - 12.07.2023. Очень понравилось окончание:
По итогам проведенных ранее исследований специалистами Курчатовского Института был сделан вывод, что, если в ближайшее время не будет создан мощный источник нейтронов и не применена новая технология, то сейчас на Земле проживает последнее поколение людей…
ЛАД написав:Не "всеодно". Это плохо. Но значительно лучше, чем умрут все 15 из-за отсутствия аппаратов ИВЛ.
Угу, лучше. Ровно до того момента, когда все 15 колом станут - из-за того, что при "ремонте" китайскую шестеренку поставили...
Все 15 одновременно колом не станут. Сколько людей они спасут "до того момента"? Лучше, чтобы их вообще не было?
Можливо. Чому? Такі речі йдуть офіційно, через МОЗ. Якщо у когось є можливість звернутись напряму, то можливо так буде швидше надано. Як на вашу думку, надано нового медичного обладнання за мільйон ойро, або знайдено сміття, відновлено, написали 10 мільйонів гривень, працює воно чи ні- пофіг, хтось вижив, є різниця?
В Україні сталася чергова, штучно створена техногенна катастрофа: на закритому ТГ-каналі пропонують базу з 20 мільйонами рядків записів про користувачів Дії. Чисто збіг, що цифроміністр Федоров хвалився десь такою ж кількістю користувачів Дії. Ціна бази – 4500 доларів*
Що входить до товару: ПІБ, дата народження, номер телефону, email, коли створено (запис?), податковий номер, ЄДРПОУ, назва компанії, адреса, серія та номер паспорта, коли й ким видано, номер ІD-картки та ін.
На пробу потенційним покупцям пропонують 1 млн записів.
Саме Міша перегибає через коліно усі інші відомства, щоб отримати їхні бази та виставити їх онлайн – із суто формальним захистом "та все норм буде". Не буде.
Саме він продавлює законодавчі ініціативи, які вбивають безпеку даних в Україні та полегшують роботу російськи хакерам.
Саме пан Михайло стоїть за блокуванням створення незалежних органів з кібербезпеки та захисту персональних даних, Кібервійськ ЗСУ та і загалом підтримання стабільного хаосу у сфері кіберзахисту України.
Приберіть Федорова – і картковий будиночок "жижиталізації" посипеться як листя у жовтні. Це обумовлено його ексклюзивним статусом у очах Зеленського та повну недоторканість – до самого закінчення "епохи Зе".
А до того поставки надзвичайних кіберситуацій зупинятися не будуть, ні.
Основна провина за напад лежить однозначно на нападнику – але також і на тому, хто не зробив нічого для захисту. Запитайте "шашличника".
ЛАД написав:....... Продолжайте и дальше изучать явно рекламные статьи. Они не сильно уступают фантастическим рассказам.
Гугл: Острецов
Слышал когда-то об этом гении. Спасибо, что напомнили. Думаете, buratinyo это он? Сейчас посмотрел, нашёл такое - "Краткая презентация проекта Ядерной релятивистской технологии на отработанном ядерном топливе (ЯРТ-ОЯТ), работающего также на уране 238 и торие — ученого Игоря Николаевича Острецова" - https://brics-expert.info/news/bezopasnaya_atomnaya_energetika/. Довольно свежая - 12.07.2023. Очень понравилось окончание:
По итогам проведенных ранее исследований специалистами Курчатовского Института был сделан вывод, что, если в ближайшее время не будет создан мощный источник нейтронов и не применена новая технология, то сейчас на Земле проживает последнее поколение людей…
ЛАД написав:Любителям хайпа стоило бы немного успокоиться.
...... В 2018 году из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой аэропорта Гатвик недалеко от Лондона в разгар праздничного сезона застряли десятки тысяч пассажиров и были сорваны сотни рейсов.
Water написав:...... Можливо. Чому? Такі речі йдуть офіційно, через МОЗ. Якщо у когось є можливість звернутись напряму, то можливо так буде швидше надано. Як на вашу думку, надано нового медичного обладнання за мільйон ойро, або знайдено сміття, відновлено, написали 10 мільйонів гривень, працює воно чи ні- пофіг, хтось вижив, є різниця?
Не очень понял первую часть. А что качается нового "за мільйон ойро", конечно, лучше. Но "знайдено сміття, відновлено" не ставят вместо нового. Ставят там, где нет никакого. Разницу не видите?
Слышал когда-то об этом гении. Спасибо, что напомнили. Думаете, buratinyo это он? Сейчас посмотрел, нашёл такое - "Краткая презентация проекта Ядерной релятивистской технологии на отработанном ядерном топливе (ЯРТ-ОЯТ), работающего также на уране 238 и торие — ученого Игоря Николаевича Острецова" - https://brics-expert.info/news/bezopasnaya_atomnaya_energetika/. Довольно свежая - 12.07.2023. Очень понравилось окончание:
По итогам проведенных ранее исследований специалистами Курчатовского Института был сделан вывод, что, если в ближайшее время не будет создан мощный источник нейтронов и не применена новая технология, то сейчас на Земле проживает последнее поколение людей…
Нахальство в обмане просто потрясает.
справа ваша вірити в ММР чи ні
А при чём тут вера в ММР? Я где-то отрицал возможность их существования и использования? Просто они не настолько миниатюрные, как писал buratinyo. Ни по габаритам, ни по массе. И вопрос, насколько это будет экономически выгодно. Всё. Будет выгодно - будут использоваться. Единичные экземпляры уже используются. А Острецов тут не при чём.