RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1522715228152291523015231>
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:44

  Hotab написав:
  Letusrock написав:Стосовно примусової хвилини мовчання.
Є цитата з одної книжки. Вгадайте якої (підказка - у назві тільки 4 цифри)
«На вулицях було тихо, люди йшли, не подаючи виду, що щось відбувається. Раптом пролунав сигнал, і всі піднімалися з місць і прямували до екрана. У цей момент ніхто не мав права відводити погляд або сумніватися в тому, що робить. Кожен був зобов’язаний брати участь, кожен мусив проявляти емоції, передбачені Партією».

В Ужгороді вже бʼють , якщо не дотримуватись?

Пока - только мешают проехать. Но, в той книге оно не прямо так сразу все образовалось...
_hunter
 
Повідомлень: 10609
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 16:48

_hunter
Пока - только мешают проехать.


Викликайте поліцію на порушника
Тут для вас трохи розʼяснення, як «работают братья» зі своїм населенням.
Але ж з окупованим вони так ніколи не зроблять

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:05

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Любителям хайпа стоило бы немного успокоиться.
из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой аэропорта Гатвик недалеко от Лондона в разгар праздничного сезона застряли десятки тысяч пассажиров и были сорваны сотни рейсов.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/copenhagen-airport-halts-traffic-due-drone-sightings-police-says-2025-09-22/
Чуть подробнее о Копергагене приводил цитату здесь - viewtopic.php?p=5892407#p5892407).
НАТО ДОЛЖНО БЫЛО НАЧАТЬ ВОЙНУ ЕШЁ В 2018?

Я шось пропустила? НАТО вже почало війну? )))

Я что-то не понял.
На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль.
это не ваши слова?

Зате всі прекрасно зрозуміли, що ЛАД вважає недоцільним збиття бпла чи літаків, що порушують простір НАТО, а якщо збили, то це означає, що почали війну проти ̶й̶о̶г̶о̶ ̶(̶Л̶А̶Д̶а̶)̶ ̶у̶л̶ю̶б̶л̶е̶н̶о̶ї̶ країни, яка порушила чужий простір :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5860
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:09

Не буде відповіді - почну знову про окуляри...

  fler написав:прекрасно
Що там твій чоловік? Ще заброньований?

А сина свого вже давно вивезла за кордон? Чи тільки тепер?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8676
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Очевидно ж, що бальцеровичі-бендукідзе і т.д. є лише представниками групи можновладців-управлінців-регуляторів.
А ти знов тупо звузив до частинки картинки (реформатор - божество)
Не божество, але інструментів провладних цілком достатньо, аби рухати країну, суспільство в напрямку розвитку достатніми темпами і на нові рівні розвитку.
Ти хоч одне питання в своєму житті розглядав не як власну фантазію а як реальну дійсність?
Давай спробуємо
Отже
По твоєму є ГРУПА осіб в Державі з ????? нехай 1000 осіб, яка працюючи 2 роки створила умови , по яким 50 млн Держава працювала БЕЗ ЦІЄЇ групи 35 років....
Скільки потрібно заплатити цим божественно ефективним менеджерам за їх працю?
Так для прикладу
Маску обіцяють 1 000 000 000 000 доларів за 10 років якщо він підніме капіталізацію Тесли до 8,7трл з сьогоднішніх 2 трлн
За 37 років ВВП Польщі з 1987 року(65 млрд доларів, прихід Бальцеровича 1989 ) до 914 млрд доларів в 2024 році... зросло в 15 разів...
То які суми повинні були отримати ті хто по твоєму це створив?
Як тільки вийдеш на якусь цифру- тоді й поговоримо
ПС
для Лада
Якщо воєнпенс фантазує вірно то виходить що різниця між доходами може становити
(50 млн*35 років)/(1000*2 роки)=850 000 разів....
ППС
тепер залишилось дочекатись поки або воєнпенс перегрезе глотку ладу, або лад переконає воєнпенса що такий розрив існувати не може ( ба більше не може існувати розрив і в 1000 разів менший, бо станом на сьогодні нормальним вважається розрив менше 100 ( совки вважають що оптимально це 12)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:11

  Успіх написав:
  fler написав:прекрасно
Що там твій чоловік? Ще заброньований?

А сина свого вже давно вивезла за кордон? Чи тільки тепер?

каже що потрібно НАТО збивати БПЛА, НАТО не чує!

Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 вер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40890
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А самий треш, що він заперечує вирішальний вплив умов в ринку на темпи розвитку і одночасно сам же заявляє про зменшення часу до 40-60 років (тобто в два! рази) за умов вступу в ЄС - тобто впливу, як він каже, бюрократії ЄС (тобто умов ринку ЄС, регуляторів ЄС).
Труси-Хрестик
Якщо нас приймуть в ЄС... значить світогляд нашого суспільства буде ВІДПОВІДАТИ світогляду суспільства ЄС... а значить наш розвитоп буде відбуватись швидше
Якщо нас не приймуть в ЄС , значитть в суспільстві ще немає достатньої кількості тих хто подивившись на себе в зеркало вирішив що з своїми проблемами треба давати раду самостійно... а там дивишся й сусіди почнуть думати так само .. от і запрошення в ЄС матеріалізується.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А самий треш, що він заперечує вирішальний вплив умов в ринку на темпи розвитку і одночасно сам же заявляє про зменшення часу до 40-60 років (тобто в два! рази) за умов вступу в ЄС - тобто впливу, як він каже, бюрократії ЄС (тобто умов ринку ЄС, регуляторів ЄС).
Труси-Хрестик
Якщо нас приймуть в ЄС... значить світогляд нашого суспільства буде ВІДПОВІДАТИ світогляду суспільства ЄС... а значить наш розвитоп буде відбуватись швидше
Якщо нас не приймуть в ЄС , значитть в суспільстві ще немає достатньої кількості тих хто подивившись на себе в зеркало вирішив що з своїми проблемами треба давати раду самостійно... а там дивишся й сусіди почнуть думати так само .. от і запрошення в ЄС матеріалізується.

нехочу руйнувати ваші повітряні замки та ці пафосні теорії, але на прикладі румунських водіїв можу сміло сказати - повна маячня.
Розбудіть будь-якого західно-європейського водія серед ночі на парковці і спитайте "хто вкрав соляру і нас..ав під сусідським причепом", він без запинки відповість "romania"
Letusrock
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:27

  Water написав:
  budivelnik написав:Апарат ШВЛ під назвою медичні інструменти і ціною 100 грн -стабпункти забирають на ура...
А під назвою ШВЛ з сертифікатом і ціною в 400 000 грн - він нафік нікому не потрібен..
Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.
Кожен судить в міру своєї зіпсованості.
1 Я інженер і великої складності знайти техдокументацію яка показує нормативні параметри роботи ( обєм, рівень різниці тисків і так далі) - для мене не складає жодної проблеми
2 Отримавши 150 приладів, і відтестувавши
- 30приладів відразу пішли на запчастини ,
- 70 приладів були відновлені до заводських параметрів
- 50 приладі чекають поки їх або відновлять ( або якщо не зможуть то підуть на запчастини)
3 Лікар в стабпункті не мавпа з купленим дипломом , а фахівець , який не збирається ВБИВАТИ своїх пацієнтів, а тому періодично проводить профілактичний огляд існуючих в нього приладів ( в тому числі і сертифікованих) , бо фахівець на те й фахівець щоб вирішити проблему(вилікувати) а не збільшити проблему(вбити)
4 Якщо в стаб пункті НАЯВНІ сертифіковані прилади - то жодному лікарю не потрібні додаткові несертифіковані...

От і виходить
Я пригнав з допомогою закордону швидку ( яка мені не коштувала нічого , закордонним людям коштувала до 1 млн грн) і відновивши - відправив її на фронт.
На відміну від відсутності швидкої - ця може ТІЛЬКИ покращити і не може нічого погіршити, бо як її немає - то кількість загиблих буде вища в порівнянні з її наявністю, а раз так то ця швидка не може вбити додатково 1 з 15... вона врятує 14
так само як додаткових 70 апаратів, якщо їх немає то ті хто потребуватимуть того що немає - загинуть
Якщо вони є , то навіть у випадку незадовільної роботи якогось одного з 70... - кількість виживших буде БІЛЬШОЮ ніж при повній відсутності цих апаратів.

Це хоч зрозуміло.
ПС
тепер про ЕКОНОМІЧНУ ефективність діяльності
Вона може бути по затратам( так любили рахувати в совку)
може бути по доходам(основний метод при капіталізмі)
А як вирахувати в нашому варіанті?
Я для себе вибираю СЕРЕДНІЙ між совком (нормативами Держави про те що фонд може забрати собі 20% від вартості отриманого на адмінпослуги) і капіталізмом( вартість економії Держави у випадку використання того шо прийшло БЕЗКОШТОВНО для Держави
Так от
Як писав вище
Швидка створила умови в яких додаткових 15 поранених бійців залишились живим
Це зекономило 225 млн грн виплат родинам загиблих
Вклад фонду -20% від 225 млн=45 млн грн... це тільки по одній позиції.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:34

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Не "всеодно".
Это плохо.
Но значительно лучше, чем умрут все 15 из-за отсутствия аппаратов ИВЛ.

Угу, лучше. Ровно до того момента, когда все 15 колом станут - из-за того, что при "ремонте" китайскую шестеренку поставили...
Все 15 одновременно колом не станут.
Сколько людей они спасут "до того момента"?
Лучше, чтобы их вообще не было?
Таке враження що я забрав хліб у ватера і тепер він не може втулити на 1 млн ойро(де його націнка 0,4 млн ойро)- забезпечивши 70 стабпунктів швл ...
При чому
В кого які думки
Чому отримано 150 - передано 70 , на запчастини 30 і в роботі 50?
Може не тому що китайські шестерні в оригінальні німецькі апарати вставляють?
а тому що
а - відтестували
б - те що показало себе найгірше відразу було розібране , все що не підходило по стану було викинуте , все що мало залишкову якість -було використано в ремонті тих 70 які пішли...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27050
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1522715228152291523015231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9757)
23.09.2025 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron