detroytred написав:Очевидно ж, що бальцеровичі-бендукідзе і т.д. є лише представниками групи можновладців-управлінців-регуляторів. А ти знов тупо звузив до частинки картинки (реформатор - божество) Не божество, але інструментів провладних цілком достатньо, аби рухати країну, суспільство в напрямку розвитку достатніми темпами і на нові рівні розвитку.
Ти хоч одне питання в своєму житті розглядав не як власну фантазію а як реальну дійсність? Давай спробуємо Отже По твоєму є ГРУПА осіб в Державі з ????? нехай 1000 осіб, яка працюючи 2 роки створила умови , по яким 50 млн Держава працювала БЕЗ ЦІЄЇ групи 35 років.... Скільки потрібно заплатити цим божественно ефективним менеджерам за їх працю? Так для прикладу Маску обіцяють 1 000 000 000 000 доларів за 10 років якщо він підніме капіталізацію Тесли до 8,7трл з сьогоднішніх 2 трлн За 37 років ВВП Польщі з 1987 року(65 млрд доларів, прихід Бальцеровича 1989 ) до 914 млрд доларів в 2024 році... зросло в 15 разів... То які суми повинні були отримати ті хто по твоєму це створив? Як тільки вийдеш на якусь цифру- тоді й поговоримо ПС для Лада Якщо воєнпенс фантазує вірно то виходить що різниця між доходами може становити (50 млн*35 років)/(1000*2 роки)=850 000 разів.... ППС тепер залишилось дочекатись поки або воєнпенс перегрезе глотку ладу, або лад переконає воєнпенса що такий розрив існувати не може ( ба більше не може існувати розрив і в 1000 разів менший, бо станом на сьогодні нормальним вважається розрив менше 100 ( совки вважають що оптимально це 12)
Ти вже третій раз намагаєшся тулити оцей тупий єралашик - про отаку!!! прямопрорційність сплати посадовцям (можновладцям-управлінцям- регуляторам). Запитай в Бальцеровича скільки він отримав або в усіх інших реформаторів, починаючи з Рузвельта, а то і раніше.
З твоєю недолугістю зрозуміло, а що з брехнею-то? Коли дочекаюсь підтвердження про заперечення мною можливості збагачення за одне покоління?
Спитай в міністра торгівлі США скільки він отримав за те, що приніс контракт на 4 млрд. долл. виробникам потягів... Не тупи... Це в приватному секторі сам собі режисер і працюєш, як хоч... в рамках законодавства. А в секторі держуправління працюєш перш за все на країну, суспільство. Не хоч ..., то й не лізь до ричагів-важелів-інструментів управління-впливу на державу-країну-суспільство. Заліз та узяв, то ... країна-держава-суспільство вже залежить від мети. Твоєї мети знаходження при владі. Про що і мова. Залежить від мети можновладців-управлінців-регуляторів.
Ще раз, тупню, справа не стільки в "ефективності божественних менеджерів", а в дійсній меті їх управління, перебування у владі. Що вони дійсно хочуть. ____________________ Порахуй скільки заробили захисники своєю послугою, що захистили країну від агресора. То чому їм не сплачуєш стільки, годувальник? Ти голий-босий повинен сидіти..., але їм сплатити. Згідно твого єралашика.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 вер, 2025 17:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ти вже третій раз намагаєшся тулити оцей тупий єралашик - про прямопрорційність сплати посадовцям (можновладцям-управлінцям- регуляторам). Запитай в Бальцеровича скільки він отримав або в усіх інших реформаторів, починаючи з Рузвельта, а то і раніше.
Прямолінійність- криволінійність... Ти за що За совкову боротьбу за світле майбутнє мас, коли ти маєш померти-щоб інші жили? Ніби ні, ти постійно критикуєш і заявляєш що ніхто не буде навіть мій приклад використовувати працюючи НА себе-бо це важко.. А з іншого боку вважаєш що є якісь міфічні богоподібні особи які за тисячну від зробленого -будуть робити? Якщо такі є - то навіщо Маску платити 1 трл за те що корпорація зросте на 5,3 трлн? Уявляєш - 20% дають , щоб тільки ЗРОБИВ. А по твоєму треба Маска мітлою під хвіст..бач захотів скільки отримати і набрати богоподібних міфічних безсрібляників які за ідею це саме зроблять і замість Маска нехай це робить міністр торгівлі США... дешевше ж в рази Ти б якось визначився Це класичні Труси-Хрестик
detroytred написав:А самий треш, що він заперечує вирішальний вплив умов в ринку на темпи розвитку і одночасно сам же заявляє про зменшення часу до 40-60 років (тобто в два! рази) за умов вступу в ЄС - тобто впливу, як він каже, бюрократії ЄС (тобто умов ринку ЄС, регуляторів ЄС).
Труси-Хрестик Якщо нас приймуть в ЄС... значить світогляд нашого суспільства буде ВІДПОВІДАТИ світогляду суспільства ЄС... а значить наш розвитоп буде відбуватись швидше Якщо нас не приймуть в ЄС , значитть в суспільстві ще немає достатньої кількості тих хто подивившись на себе в зеркало вирішив що з своїми проблемами треба давати раду самостійно... а там дивишся й сусіди почнуть думати так само .. от і запрошення в ЄС матеріалізується.
Хрінестик. Точніше черговий єралашик. Ще й дзеркало притулив в нього(((
Рішення приймуть бюрократи ЄС і пофіг їм на світогляд... Їх вимога, щоб наші посадовці підігнали параметри країни під вимоги вступу до ЄС.
Світогляд ПІГСів та ядра Європи був дуже різним... Пригадайте, як греків рихтували.
detroytred написав:........ А отак можновладці-управлінці-регулятори створюють сприятливі умови для підтримки ринку: "США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд, сообщил американский министр торговли Говард Лютник.
"Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании"... (С)
detroytred написав:Ти вже третій раз намагаєшся тулити оцей тупий єралашик - про прямопрорційність сплати посадовцям (можновладцям-управлінцям- регуляторам). Запитай в Бальцеровича скільки він отримав або в усіх інших реформаторів, починаючи з Рузвельта, а то і раніше.
Прямолінійність- криволінійність... Ти за що За совкову боротьбу за світле майбутнє мас, коли ти маєш померти-щоб інші жили? Ніби ні, ти постійно критикуєш і заявляєш що ніхто не буде навіть мій приклад використовувати працюючи НА себе-бо це важко.. А з іншого боку вважаєш що є якісь міфічні богоподібні особи які за тисячну від зробленого -будуть робити? Якщо такі є - то навіщо Маску платити 1 трл за те що корпорація зросте на 5,3 трлн? Уявляєш - 20% дають , щоб тільки ЗРОБИВ. А по твоєму треба Маска мітлою під хвіст..бач захотів скільки отримати і набрати богоподібних міфічних безсрібляників які за ідею це саме зроблять і замість Маска нехай це робить міністр торгівлі США... дешевше ж в рази Ти б якось визначився Це класичні Труси-Хрестик
Ти по буквах спробуй читати, щоб хрінестик не виходив.
Там про різницю між управлінням країною-суспільством і приватним бізнесом. І не про замість, а про необхідність допомоги (створення сприятливих умов) можновладцями-управлінцями-регуляторами кому? Приватному бізнесу. Тобі...
Образно щоб ти за 30+ років до Самсунга піднявся, а не впав до курей-зерна. Або застряг на курях-зерні і .... еволюціонував((( десятками років до кози-кабана.
budivelnik написав:А з іншого боку вважаєш що є якісь міфічні богоподібні особи які за тисячну від зробленого -будуть робити? Якщо такі є - то навіщо Маску платити 1 трл за те що корпорація зросте на 5,3 трлн? Уявляєш - 20% дають , щоб тільки ЗРОБИВ. А по твоєму треба Маска мітлою під хвіст..бач захотів скільки отримати і набрати богоподібних міфічних безсрібляників які за ідею це саме зроблять і замість Маска нехай це робить міністр торгівлі США... дешевше ж в рази Ти б якось визначився Це класичні Труси-Хрестик
Очевидно що ти не розумієш або спеціально спотворив аргументи detroytred. 1.Ні, міністр цього не зробить тому що міністр значно менш компетентніший ніж Маск. Інакше б Тесла запропонувала міністру. 2.Мініст працює не за ідею, а за гроші. Більше того - тотальна більшість міністрів шукають ще для себе зиск окрім зарплати(іншими словами - корупція). Саме тому ефективність міністра(і так низька) ще більше знижується.
detroytred написав:Рішення приймуть бюрократи ЄС і пофіг їм на світогляд... Їх вимога, щоб наші посадовці підігнали параметри країни під вимоги вступу до ЄС.
В одному і тому ж повідомленні-прямо протилежні твердження.... Може тому що термінологія не обговорена... Світогляд це коли вирішив справити нужду в центрі міста і пробуєш набити морду поліцейському за те що він просить цього не робити або ти вивівши собаку погуляти в глухому селі, взяв з собою мішечок що собаче лайно природу не засмічувало і цей мішечок через весь ліс ніс в кишені щоб викинути в спеціально відведенному місці....
І перше і друге світогляд... Тому якщо чиновник ЄС бачить що для того щоб виконувались правила поведінки нормальні для ЄС в Україну треба вводити контингент НАТО кількістю в 1 млн осіб.. То в такому випадку всі параметри будуть викинуті під хвіст..
ПС ти звичайно вискочиш що українці виховані люди і як тільки потрапляють в ЄС так відразу змінюються а я заперечу це тим що ми змінюємось під поведінку БІЛЬШОСТІ , тому в ЄС де наша поведінка в меншості-ми змінимось якщо нас меншість А от якщо нас гамузом... то ЄСу прийдеться добре чуба погріти.. Найкращий приклад обєднання фрн і ндр... до сьогодні вести остів не перевиховали .. так вестів було 70 млн остів 16 млн...
ЛАД написав:А при чём тут вера в ММР? Я где-то отрицал возможность их существования и использования? Просто они не настолько миниатюрные, как писал buratinyo. Ни по габаритам, ни по массе. И вопрос, насколько это будет экономически выгодно. Всё. Будет выгодно - будут использоваться. Единичные экземпляры уже используются. А Острецов тут не при чём.
Ізотоп нікель-63 використовується в ядерних батарейках як джерело енергії завдяки своєму м'якому бета-випромінюванню, що дозволяє створювати довговічні та компактні джерела живлення для різноманітних пристроїв. Як працює такий ізотоп у батареї: Радіоактивний розпад: Нікель-63 є радіоактивним ізотопом, який розпадається, випромінюючи м'які бета-частинки (електрони). Генерація електроенергії: Енергія цих бета-частинок використовується для генерації електричного струму. Довговічність: Розпад нікелю-63 відбувається повільно (період напіврозпаду становить 100 років), що забезпечує стабільне джерело живлення протягом тривалого часу, до 50 років без підзарядки, згідно з твердженнями розробників.
Есть такое. Но какая связь с ММР и Острецовым? И ещё:
Природный никель представляет собой смесь пяти стабильных изотопов:
58Ni (изотопная распространённость 68,27 %) 60Ni (изотопная распространённость 26,10 %) 61Ni (изотопная распространённость 1,13 %) 62Ni (изотопная распространённость 3,59 %) 64Ni (изотопная распространённость 0,91 %). ....Никель-63 63Ni является источником мягкого бета-излучения со средней энергией 17 кэВ и максимальной энергией 67 кэВ[1]. Бета-распад, период полураспада 100 лет, дочерний изотоп стабильный 63Cu. Получают облучением нейтронами в ядерном реакторе стабильного изотопа 62Ni. .....Также известны работы по созданию изотопного источника электроэнергии на основе этого изотопа
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.
«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.
Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.
«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.
але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття
Зазвичай навпаки - ярі нафронтники до останньої верби і кордонів 1991 року - чи заброньовані, чи з "не тим ВОСом", чи просто блатні.
якщо ти висунувся - то розкажи нам, як сам виїхав - догляд, шлях, знайшов інвалідність в собі? всі бігунці за замовчуванням "вирішили" питання - на відміну від пересічних...
jump написав:туфта... до прикладу із Лємберга гребуть скажено причому вулиці - це вчорашній день трц, паркінги, сто, території підприємств, мийки, спортзали-йде шалене полювання
О, а я тільки хотів запитати - чи в місті Лева мобілізацію "поставили на паузу"? Бо в червні і липні - я натрапляв на тцк двічі на місяць, а вже в серпні і от вересень добігає кінця - то ніде їх не бачив? Хоч на роботу їжджу/ходжу, як і ходив раніше! Так само і в ТРСК Спартак, як і в атб - ходжу або щодня, або через день!
Дивно - де ви так часто їх бачите? Чи то знайомі розказують ?