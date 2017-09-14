RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15230152311523215233>
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:18

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Очевидно що ти не розумієш або спеціально спотворив аргументи detroytred.
А може ти перечитаєш дискусію?
спеціально для тебе спрощую
1 Людина повинна отримувати згідно кінцевого результату своєї роботи..
Тому Маску ЗГОДНІ заплатити більше ніж отримує якийсь чиновник кваліфікація якого не дотягує до кваліфікації М
2 detroytred заявляє що чиновники , які можуть два роки покерувавши Державою повинні працювати не по комерційним розкладкам... бо вони чиновники і вони зобовязані бо в їх руках важелі...

От я й питаю
Якого милого такі богоподібні чиновники які можуть керувати Державою яка в сотні разів більша від корпорації Маска - за такі маленькі гроші?

Висновок
Або вони працюють за такі маленькі бо розуміють що це відповідає їх впливу на кінцевий результат
або мій опонент не правий.

Не тупи!!!!

Функція чиновників не працювати за Маска, а сприяти розвитку бізнесу Маска.
Точніше росту-розвитку ринку США.

І якщо для розвитку потрібно трощити Маска, то будуть трощити.
Як розбили Стандарт Ойл в 1911 на сім сестер...
Для чого??? Отже ж це удар по бізнесу Рокфелера.
Да тому. Для розвитку всього ринку, всієї економіки держави-країни США.
Потрібно було зробити пагане для Рокфелера і його Стандарт Ойл.

Бо мета можновладців-управлінців-регуляторів США була дійсно розвиток країни ринку суспільства...

Ти тугий, що капець.
detroytred
 
Повідомлень: 25598
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:22

Успіх

Хотаб, то коли гроші повернеш пересічним


Пересічний, куди тобі віддавати? Чи знов «вичіслять по айпі»? :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 16425
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Функція чиновників не працювати за Маска, а сприяти розвитку бізнесу Маска.
Ти не виляй..
Мета-функція....
Ти прямо скажи
1 Скільки повинна отримати група осіб з 1000 чоловік за створення умов по якій держава як Польща -буде 35 років розвиватись.. без цих чиновників.
2 Де знайти цю групу
3 Чи дозволиш ти після того як виявиться що це нереалізована фантазія- кожному українцю якого ти надуриш цією фантазією -поступити так як він забажає.

А ми тоді вже якось скинемось всією Україною , нам умови створять і ми 35 років після цього не будемо підходити до зеркала, бо нас боїнг доходами й так закидає
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27052
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:25

  fler написав:......
Зате всі прекрасно зрозуміли, що ЛАД вважає недоцільним збиття бпла чи літаків, що порушують простір НАТО, а якщо збили, то це означає, що почали війну проти ̶й̶о̶г̶о̶ ̶(̶Л̶А̶Д̶а̶)̶ ̶у̶л̶ю̶б̶л̶е̶н̶о̶ї̶ країни, яка порушила чужий простір :shock:

Наличие диплома доктора околовсяческих наук не всегда свидетельствует об уме человека. Бывают редкие дураки. И дуры.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36319
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:28

Польща вирішила відкрити кордон із Білоруссю, — Туск
jump
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:28

Бандерлог - а як там у вас?

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:31

Особисто я НЕ УЯВЛЯЮ, як можна створити умови ( і що це за умови) ,
щоб сьогоднішній долярчик став нормальний
щоб Лад признав необхідність збільшення розриву між багатими і бідними
щоб дейтройтред зрозумів що цінності створюється працею а не міфічними умовами

Правда якщо пофантазувати що в мене в розпорядженні
а - трильон доларів
б - десять мільйонів бажаючих на себе працювати
То в принципі реформувати Україну за 10 років - вийде..
От тільки питтання
Де взяти тих хто знайде для цього 1 трлн доларів
Де знайти тих хто погодиться його освоїти( а не просрати)

ПС
до речі кого там бажано розтрощити в Україні щоб всім стало добре?
а то якось перша сотня з їх 20-30 млрд доларів-щасливими 40 млн українців довше ніж на місяць не зробить...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27052
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:33

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:Апарат ШВЛ під назвою медичні інструменти і ціною 100 грн -стабпункти забирають на ура...
А під назвою ШВЛ з сертифікатом і ціною в 400 000 грн - він нафік нікому не потрібен..
Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.
Кожен судить в міру своєї зіпсованості.
1 Я інженер і великої складності ...

Старіння і втомне руйнування ... ні не чув прапор ВДВ СА
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40893
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:33

  Hotab написав:Успіх

Хотаб, то коли гроші повернеш пересічним


Пересічний, куди тобі віддавати? Чи знов «вичіслять по айпі»? :mrgreen:

Нє))
Тепер гроші прошу передати через охоронця мого ЖК :D
Рудненська 8
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:36

Успіх

Нє))
Тепер гроші прошу передати через охоронця мого ЖК :D
Рудненська 8


А так дихав…
Навіть бажання грошей не розпаралізувало переляканого.


мого ЖК
Рудненська 8



Чому саме цей? У Львові дуже багато інших ЖК, в яких у тебе також нема права власності
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 вер, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16425
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15230152311523215233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.