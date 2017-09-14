Хіба в Резерв+ оновити дані..
|
|
|
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Боронь Боже від впливів таких як ти на рішення таких як я..
ми це вже проходили і побачили
ніякий ідейний комісар в шкірянці не в стані замінити фахівця...
І тому 70 років петляючи в пошуках чи то умов, чи то месії чи то ідейного який даром зробить всім добре - прийшли до висновку
Совок - це фігня яка вкрала 100 років рощвитку в трьох поколінь.
І зрозумівши це прийшли до висновку
А давайте дамо можливість КОЖНОМУ відповідати за СВІЙ результат...
І вже того хто виявиться у своїй сфері кращим - попросимо очолити цю сферу...
Тобто не міфічні ліфти , богоподібні можновладці які за ідею або згідно з посадовими обовязками..
а виключно по результатам діяльності на попередніх місцях праці...
От і виходить
Грамотний фахівець , оцінивши пропозиції кількох приватних і одної Держави - порівнює три складових
а - обєм роботи
б - можливість реалізації
в - розмір оплати
Приймає рішення куди йти...
І якщо він чесний і грамотний ( а не амбітний теоретик-фантазер) - то він вибере пропозицію яка його найбільше влаштовує..
Так от
Фантазери а-ля ти вірять , що групка товаришів написавши закони аналогічні до законів всіх навколишніх держав - створить умови по яким 50 млн будуть самостійно 35 років працювати..
Тому ще раз
Або
АДЕКВАТНА оплата праці за кінцевий результат ( пофіг ти хірург чи художник чи можновладець)
Або
ідейні теоретики фантазери в яких море ідей і жодного варіанту ці ідеї реалізувати бо ідея без реалізації - це фуфло
а теоретик без практики - фуфлоносій....
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:40
Тупість -це не догнати існування простої істини
якщо ТИ працювати не хочеш - то жоден посадовець чи закон тебе не змусить ...
А якщо прийдем додиктатури , то вартість твого змушування буде більшою ніж віддача від тої роботи до якої тебе змусять
Тому
Звинувачувати 20 000 посадовців в тому що 8 млн пересічних не платять навіть податок з мінімалки, може кожен ідіот.... , але кількість цих неплатників буде зменшуватись не шляхом силових методів, а шляхом природної смерті...
Поки в Державі 40% працездатного населення переконане що можна уникати оподаткування- доти ніякий геніальний фантазеро-теоретик порядку навести не зможе.
При цьому маленьке уточнення
Ці 40% офіційно нічого не роблячи -як би не помиляються.. а тому постійно голосують за постійне утискання гайок..
Хоча реальні кейси того ж Бальцеровича
За два роки -падіння ВВП на 50% , переведення 40% населення під плінтус.. і ніякої соціальної підтримки...
Шок, який поваинен
а - злякати що помреш з голоду
б - усвідомити що треба щось робити бо навіть славетна команда Реформатора Бальцеровича-йде алгоритмом Будівельника - поки не помре останній совок- доти реформи не працюють ( а смерть совка це не обовязково смерть організму, достатньо щоб совок помер в голові і народився капіталізм) і все , усвідомлення що за тебе ніхто працювати не буде і приводить до прекрасних економічних результатів..
А оповідання про 2 роки Бальцеровича..
чи чиновників США які працюють.....
це так для оправдання власного просраного життя.
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
й це треба обговорювати
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кто-то принимает решение за всех. А потом наступает моя персональная ответственность за это.
Эта мысль не даёт покоя
|