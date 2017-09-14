Додано: Вів 23 вер, 2025 21:31

detroytred написав: 2. Ідейних, які працюватимуть на посадах за не ринкові, а менші гроші, в країні є...

От тільки ліфти їх не підіймають.

Бо вищим можновладцям вони отакі ідейні (працювати на країну) й на фіг не потрібні.



В тому і справа, що впливу нашого на можновладців-управлінців-регуляторів мізер...

І не можемо ми ні скинутись!!!, ні тим паче!!! сплатити-купити собі Рузвельта тощо...

Боронь Боже від впливів таких як ти на рішення таких як я..ми це вже проходили і побачилиніякий ідейний комісар в шкірянці не в стані замінити фахівця...І тому 70 років петляючи в пошуках чи то умов, чи то месії чи то ідейного який даром зробить всім добре - прийшли до висновкуСовок - це фігня яка вкрала 100 років рощвитку в трьох поколінь.І зрозумівши це прийшли до висновкуА давайте дамо можливість КОЖНОМУ відповідати за СВІЙ результат...І вже того хто виявиться у своїй сфері кращим - попросимо очолити цю сферу...Тобто не міфічні ліфти , богоподібні можновладці які за ідею або згідно з посадовими обовязками..а виключно по результатам діяльності на попередніх місцях праці...От і виходитьГрамотний фахівець , оцінивши пропозиції кількох приватних і одної Держави - порівнює три складовиха - обєм роботиб - можливість реалізаціїв - розмір оплатиПриймає рішення куди йти...І якщо він чесний і грамотний ( а не амбітний теоретик-фантазер) - то він вибере пропозицію яка його найбільше влаштовує..Так отФантазери а-ля ти вірять , що групка товаришів написавши закони аналогічні до законів всіх навколишніх держав - створить умови по яким 50 млн будуть самостійно 35 років працювати..Тому ще разАбоАДЕКВАТНА оплата праці за кінцевий результат ( пофіг ти хірург чи художник чи можновладець)Абоідейні теоретики фантазери в яких море ідей і жодного варіанту ці ідеї реалізувати бо ідея без реалізації - це фуфлоа теоретик без практики - фуфлоносій....