budivelnik написав:тепер про ЕКОНОМІЧНУ ефективність діяльності
Я для себе вибираю СЕРЕДНІЙ між совком (нормативами Держави про те що фонд може забрати собі 20% від вартості отриманого на адмінпослуги) і капіталізмом( вартість економії Держави у випадку використання того шо прийшло БЕЗКОШТОВНО для Держави
Швидка створила умови в яких додаткових 15 поранених бійців залишились живим
Це зекономило 225 млн грн виплат родинам загиблих
Вклад фонду -20% від 225 млн=45 млн грн... це тільки по одній позиції.
З Вашими талантами Ви не пробували Міністерство економіки очолить?
Це все можна монетизувать? З такими відсотками яка там наркота, швидкі потрібно з хламу хватать, поки є.