Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:40

  ЛАД написав:Очень актуальный сегодня вопрос - "Четырехдневная рабочая неделя: готова ли к этому Украина и что говорит мировой опыт" - https://life.liga.net/ru/poyasnennya/article/chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-gotova-li-k-etomu-ukraina-i-chto-govorit-mirovoi-opyt
К сожалению, статья только для подписчиков LIGA PRO.
У нас есть такие?

>>> У нас есть такие?
А зачем???
собрала мнения карьерных консультантов: Натальи Забытивской, HR BP в SoftServe; Натальи Матвийчук, бывшего HR-директора в MEGOGO и ментора в Projector Institute; Доминики Ивановой-Бекар, основательницы HR-агентства Bekar Consulting.

А так-то: на том же АвтоВазе _уже_ перешли к самому передовому формату работы...
Да и в столице есть знакомые его попробовавшие.
Уверен - эта страна вообще без проблем на 4х-дневку перейдет.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:41

  ЛАД написав:
Ігор Терехов
Харків продовжують атакувати безпілотники. 17 вибух у місті.
23:04
https://t.me/s/ihor_terekhov

Странно, что Флер молчит: обычно она про такие вещи сразу пишет...
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:45

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:Ничего не забыл?

Хіба в Резерв+ оновити дані..

Не уловил связи.


Нічого. Буває.

И почему ЦНАПа не достаточно? :roll:


В Німеччині є український ЦНАП , де бігунці рефрешнули фактичне місця проживання?
Чи ви відкрили власний?
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:48

  detroytred написав:Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.

Так і знав що детройт купиться та розпочне стару пісеньку про лижню
Трамп просто перекривляв байдена після спілкування з зеленським.
Бо українцям-переможникам подобається коли їм вішають локшину на вуха
стратегія демпартії була щоб самі українці благали про перемир'я, не примушуючи їх прямо до цього. Бо демократополітико-облікоморале. Трамп хотів по-хорошому, беручи частину відповідальності на себе. Переможники не оцінили. Ну хай поживуть без петріотів, без зброї у товарних кількостях, а тільки у ювелірнобутікових.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 24 вер, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:51

  ЛАД написав:Тут достаточно часто вспоминают Армению и Азербайджан.
Ну, повоевали 35 лет.
Азербайджан набрался сил и победил.
Ура! Ура!!!
И что?
Отвоевал Карабах. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана на центральной площади Ханкенди.
Азербайджан не мог жить без этого куска земли?
Сколько людского горя принесли эти события.
Сколько людей пострадало в погромах, больше 100 тыс. армян стали беженцами. Это при населении Армении около 3 млн. И это только по результатам последней войны.
А сколько сотен тысяч с обеих сторон стало беженцами до того?
Так там действительно грозил геноцид. Вполне реальный.

Если верить звучащим тут прогнозам о "войне на десятилетия", я сам назову психами людей, которые решат сюда вернуться из Европы. Скорее, ещё миллионы уедут.



Доброго дня .
Здоров,я та доброго настрою .
Навіщо ви вибрали для себе нічний час відповідей ?
Трохи здивований протиріччям між тим що сюди ніхто не приїде й тим чому іде ця клята війна .
Ви дещо перегнули .....
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:52

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:
"Зачем вы это постите? -- в то время как тысячи страдают - этот один полицейский может и потерпеть. Темболее, что и не сильно-то его травмировали" (с)
Ничего не забыл? :roll:
Хіба в Резерв+ оновити дані..

Не уловил связи.


Нічого. Буває.

И почему ЦНАПа не достаточно? :roll:

Чи ви відкрили власний?

Спасибо за успокоение :lol:

Зачем власный???
Суд, ссылаясь на нормы Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», пришел к выводу, что тцк обязан использовать доступные им электронные реестры для получения информации, а не требовать её обновления от военнообязанных.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:54

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.

...... Трамп хотів по-хорошому, беручи частину відповідальності на себе. Переможники не оцінили. Ну хай поживуть без петріотів, без зброї у товарних кількостях, а тільки у ювелірнобутікових.

Это не выглядит выгодным для Европы...
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:54

  Water написав:З подивом дізнався, шо літаки Аерофлот спокійно літають по всьому світу. Мало того, їх там ще й обслуговують.
Ось з Єгипту до мацкви зараз летить.
https://www.flightradar24.com/AFL401/3c589939
А були часи, коли срср знищив корейський боїнг.

Для росіян війни нема
а "весь світ з Україною", ага
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:55

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
Ігор Терехов
Харків продовжують атакувати безпілотники. 17 вибух у місті.
23:04
https://t.me/s/ihor_terekhov

Странно, что Флер молчит: обычно она про такие вещи сразу пишет...

Шо казати, на нашому напрямку вночі було гучно. Але є нюанс :wink:
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57

_hunter

Суд, ссылаясь


Який суд і до чого тут ви?
В яких доступних ТЦК реєстрах вказано фактичне місце проживання німецьких івакуіровавшихся?
