|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57
_hunter написав:
Это не выглядит выгодным для Европы...
Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:58
[quote="5892658:candle645"][quote="5892640:budivelnik"]
На відміну від тебе, Будівельник працює й отримує доход яким розпоряджується на свій розум,( а на самперед вкдадає в свій розвиток й допомогу армії).
Називай його хочь "ласощами " тільки спочатку зроби й зароби те ще є в нього .
Окрім тупою злоби від тебе нічого.
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5305
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4144 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:02
Hotab написав:_hunter
Суд, ссылаясь
Який суд і до чого тут ви?
Вы чуть дальше начала почитайте: самая суть - там.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:05
fox767676 написав: _hunter написав:
Это не выглядит выгодным для Европы...
Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов
, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока
Это все у них и сейчас есть.
А с партизанской войной статус-кво гораздо сложнее поддерживать: есть шанс не удержать баланс.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:08
Потужная заява...
Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця,
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:08
_hunter написав: fox767676 написав: _hunter написав:
Это не выглядит выгодным для Европы...
Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов
, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока
Это все у них и сейчас есть.
А с партизанской войной статус-кво гораздо сложнее поддерживать: есть шанс не удержать баланс.
Европе нарушение баланса ничем не грозит
Скоро даже полная оккупация им будет выгодна, ибо будут пепелища со средним возрастом населения 55+
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:09
_hunter написав:
Потужная заява...
Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця,
я же говорю он байдена кривляет
и это началось после встречи с зеленским.
До встречи, он, Рубио, Виткофф говорили что Украине надо принимать условия какие есть
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:09
fox767676 написав: detroytred написав:
Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.
Так і знав що детройт купиться та розпочне стару пісеньку про лижню
Трамп просто перекривляв байдена після спілкування з зеленським.
Бо українцям-переможникам подобається коли їм вішають локшину на вуха
стратегія демпартії була щоб самі українці благали про перемир'я, не примушуючи їх прямо до цього. Бо демократополітико-облікоморале. Трамп хотів по-хорошому, беручи частину відповідальності на себе. Переможники не оцінили. Ну хай поживуть без петріотів, без зброї у товарних кількостях, а тільки у ювелірнобутікових.
Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?
Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25611
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:15
detroytred написав:
Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?
Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((
будут зміщенні акценти - у обставинах які складаються тиск піде знизу
переможники нейтралізуються
нейтральні та вичікувачи почнуть вимагати якнайшвидшого завершення війни
наростаюча фронда серед депутатського корпусу це підтверджує
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4294
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|127491
|
|
|1493
|313506
|
|
|6076
|998488
|
|