RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1523515236152371523815239>
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Это не выглядит выгодным для Европы...

Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:58

[quote="5892658:candle645"][quote="5892640:budivelnik"]

На відміну від тебе, Будівельник працює й отримує доход яким розпоряджується на свій розум,( а на самперед вкдадає в свій розвиток й допомогу армії).
Називай його хочь "ласощами " тільки спочатку зроби й зароби те ще є в нього .
Окрім тупою злоби від тебе нічого.
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:02

  Hotab написав:_hunter

Суд, ссылаясь


Який суд і до чого тут ви?

Вы чуть дальше начала почитайте: самая суть - там.
_hunter
 
Повідомлень: 10620
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

In a nutshell, Трамп просто сказав зо продовження байденівських пакетів допомоги не буде. Але тонко знущаючись над перможниками, обгорнув цей меседж у солодку для їх вуха конструкцію :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:05

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это не выглядит выгодным для Европы...

Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока

Это все у них и сейчас есть.
А с партизанской войной статус-кво гораздо сложнее поддерживать: есть шанс не удержать баланс.
_hunter
 
Повідомлень: 10620
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:08

Потужная заява...
Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця,
_hunter
 
Повідомлень: 10620
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:08

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это не выглядит выгодным для Европы...

Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока

Это все у них и сейчас есть.
А с партизанской войной статус-кво гораздо сложнее поддерживать: есть шанс не удержать баланс.


Европе нарушение баланса ничем не грозит
Скоро даже полная оккупация им будет выгодна, ибо будут пепелища со средним возрастом населения 55+
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:09

  _hunter написав:Потужная заява...
Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця,


я же говорю он байдена кривляет
и это началось после встречи с зеленским.
До встречи, он, Рубио, Виткофф говорили что Украине надо принимать условия какие есть
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:09

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.

Так і знав що детройт купиться та розпочне стару пісеньку про лижню
Трамп просто перекривляв байдена після спілкування з зеленським.
Бо українцям-переможникам подобається коли їм вішають локшину на вуха
стратегія демпартії була щоб самі українці благали про перемир'я, не примушуючи їх прямо до цього. Бо демократополітико-облікоморале. Трамп хотів по-хорошому, беручи частину відповідальності на себе. Переможники не оцінили. Ну хай поживуть без петріотів, без зброї у товарних кількостях, а тільки у ювелірнобутікових.

Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?

Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((
detroytred
 
Повідомлень: 25611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?

Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((


будут зміщенні акценти - у обставинах які складаються тиск піде знизу
переможники нейтралізуються
нейтральні та вичікувачи почнуть вимагати якнайшвидшого завершення війни
наростаюча фронда серед депутатського корпусу це підтверджує
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1523515236152371523815239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9760)
24.09.2025 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.