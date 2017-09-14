RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:01

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.

Слиш, комуняки історичний матеріализм ботали та політеконономію, деякі навіть 100 томів Леніна\Маркса\Енгельса\Гегеля
А ти про підвальних нюхоклеїв , що максимум майн кампф та кратку біографію черчилля


Так це типова класична помилка похилих -- вважати молодше покоління слабшим.

Вони ще зубастєє батьків.
І кмітливіше.

Матриця ... на порядки круче всіх марксів-гегелів буде.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:04

_hunter

Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет


Моргніть правим оком якщо вас тримає в заручниках в Німеччині лисий з Бразерс прикованим до батареї розовими наручниками і тому ви не можете повернутись і виконати вимоги закону.
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:05

  fler написав:Шо казати, на нашому напрямку вночі було гучно. Але є нюанс :wink:

Не тільки окуляри, а і "парасолька від Макрона"
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:07

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.

Слиш, комуняки історичний матеріализм ботали та політеконономію, деякі навіть 100 томів Леніна\Маркса\Енгельса\Гегеля
А ти про підвальних нюхоклеїв , що максимум майн кампф та кратку біографію черчилля


Так це типова класична помилка похилих -- вважати молодше покоління слабшим.

Вони ще зубастєє батьків.
І кмітливіше.

Матриця ... на порядки круче всіх марксів-гегелів буде.


тільки завдяки тимчасовому гормональному фону
але більшість з них до їх 40 вже підвтомилися, вдягли очочки, почали гратися в психологів, "все не так однозначно"
я у свої 80 ще станцюю твіст з брейкдансом на могилах їх нікчемних ідей ))
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:09

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?

Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((


будут зміщенні акценти - у обставинах які складаються тиск піде знизу
переможники нейтралізуються
нейтральні та вичікувачи почнуть вимагати якнайшвидшого завершення війни
наростаюча фронда серед депутатського корпусу це підтверджує

таїнсьтво відлучення від повногрудої америки і прилучення до скудої євроціцьки
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кроотевич жирний педік, доживе до мого віку буде пузатим лсимим лайном аля рабіннович, підлітки будуть глузувати над ним а може й жбурляти камінням
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:10

звучить неоднозначно

  detroytred написав:тепер повний карт-бланш.

флеш рояль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:12

  fox767676 написав: їх нікчемних ідей ))

Ідеї, результат то в Британіях.

В нас - процес.

Тобто станцювати ви може й станцюєте. Але процес-то відбудеться. Вони зроблять процес.
І це головне, а не те, хто на чиїх танцювати по ітогу буде.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:13

  detroytred написав:
  fox767676 написав:коли суспільство остаточно дозріє

А тут ще поки під питанням, що хоче ота більшість 😁😁😁😁😁

Чого хоче більшість, зрозуміло давно.
Потужної перемоги з кордонами 91, кави в Криму, репарацій..., але якось так, щоб хтось інший заплатив за це найдорожчим. Як тільки питання ціни постає перед будь-яким представником цієї більшості безпосередньо, переоцінка хотєлок відбувається одразу ж.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 11:13

ТТ - тролінг Трампа

  detroytred написав:це і визнав-погодився, а не перекривляв.

там так тонко, аж толсто ("йти на Мск" як заповідав наш 3й, але "за свої" як казав Чаплига)
1
3
  #<1 ... 152371523815239152401524115242>
