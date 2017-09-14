|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:01
fox767676 написав: detroytred написав:
Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.
Слиш, комуняки історичний матеріализм ботали та політеконономію, деякі навіть 100 томів Леніна\Маркса\Енгельса\Гегеля
А ти про підвальних нюхоклеїв , що максимум майн кампф та кратку біографію черчилля
Так це типова класична помилка похилих -- вважати молодше покоління слабшим.
Вони ще зубастєє батьків.
І кмітливіше.
Матриця ... на порядки круче всіх марксів-гегелів буде.
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:04
_hunter
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет
Моргніть правим оком якщо вас тримає в заручниках в Німеччині лисий з Бразерс прикованим до батареї розовими наручниками і тому ви не можете повернутись і виконати вимоги закону.
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:05
fler написав:
Шо казати, на нашому напрямку вночі було гучно. Але є нюанс
Не тільки окуляри, а і "парасолька від Макрона"
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:07
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.
Слиш, комуняки історичний матеріализм ботали та політеконономію, деякі навіть 100 томів Леніна\Маркса\Енгельса\Гегеля
А ти про підвальних нюхоклеїв , що максимум майн кампф та кратку біографію черчилля
Так це типова класична помилка похилих -- вважати молодше покоління слабшим.
Вони ще зубастєє батьків.
І кмітливіше.
Матриця ... на порядки круче всіх марксів-гегелів буде.
тільки завдяки тимчасовому гормональному фону
але більшість з них до їх 40 вже підвтомилися, вдягли очочки, почали гратися в психологів, "все не так однозначно"
я у свої 80 ще станцюю твіст з брейкдансом на могилах їх нікчемних ідей ))
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:09
fox767676 написав: detroytred написав:
Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?
Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((
будут зміщенні акценти - у обставинах які складаються тиск піде знизу
переможники нейтралізуються
нейтральні та вичікувачи почнуть вимагати якнайшвидшого завершення війни
наростаюча фронда серед депутатського корпусу це підтверджує
таїнсьтво відлучення від повногрудої америки і прилучення до скудої євроціцьки
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:09
Кроотевич жирний педік, доживе до мого віку буде пузатим лсимим лайном аля рабіннович, підлітки будуть глузувати над ним а може й жбурляти камінням
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:10
detroytred написав:
тепер повний карт-бланш.
флеш рояль
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:12
fox767676 написав:
їх нікчемних ідей ))
Ідеї, результат то в Британіях.
В нас - процес.
Тобто станцювати ви може й станцюєте. Але процес-то відбудеться. Вони зроблять процес.
І це головне, а не те, хто на чиїх танцювати по ітогу буде.
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:13
detroytred написав: fox767676 написав:
коли суспільство остаточно дозріє
А тут ще поки під питанням, що хоче ота більшість 😁😁😁😁😁
Чого хоче більшість, зрозуміло давно.
Потужної перемоги з кордонами 91, кави в Криму, репарацій..., але якось так, щоб хтось інший заплатив за це найдорожчим. Як тільки питання ціни постає перед будь-яким представником цієї більшості безпосередньо, переоцінка хотєлок відбувається одразу ж.
Додано: Сер 24 вер, 2025 11:13
detroytred написав:
це і визнав-погодився, а не перекривляв.
там так тонко, аж толсто ("йти на Мск" як заповідав наш 3й, але "за свої" як казав Чаплига)
