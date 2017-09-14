detroytred написав:Який ви не заперечуєте, а навіть самі ж підтверджуєте - "І тільки Україна...". Але навіщось потім починаєте вигадувати якісь дурниці про мене (що я поклоняюсь і т.д.).
якщо б Ураїна не поклонялась, не було б цієї дискусії, бо не було б предмету а так знайшлся у світі "країна невезіння", і волею доли\Бога ми опинились в цій країні. Мабуть є якійсь невивченні ̶к̶а̶р̶м̶і̶ч̶н̶і̶ історичні уроки, скоріш за все останнє десятиліття було критично перевантажене помилками, тому змушені проходити цей урок.
драйвером цих помилок були підвальні нюхоклеї та створення штучних ідолів Можно довго сперечатися що гірше - науковий атеїзм чи християнство, але обидва збудовані на багатому філософському базисі, а тут заставили повірити в жахливу еклектику експлуатуючі реваншистський патріотизм. але це не має шансів. а ви сперечаєтесь що має, бо Англія гарантує
Не думав, що вам потрібне доповнення. Тобто що без нього ви отак припустите - начебто я отак вважаю, що Англія гарантує Україні результат.
В мене було, що ідеї-результат це в Британії, а для нас - процес. Тобто результат Британія гарантує собі, а нам гарантує - процес.
А який буде результат (тобто хто на чиїй могилі станцює, як ви кажете), то Британії все рівно. Від нас їй потрібен процес. Результат же в нас не впливає на результат для Британії. Їй для свого результату достатньо самого процесу.
Не бачу сенсу обгорень далі, якщо вам хочеться на підставі кеп-очевидної недосказанності в мене, трактувати отак по дурному варіанту.
І да. Рахунок на табло --- "нюхоклеї", як ви їх називаєте, перемогли і перемагають. Вам треба визнати цю реальність.
Архітекторка Ірина Терех під час війни змінила напрямок діяльності та почала працювати в компанії, яка випускає ракети "Фламінго" та ударні далекобійні безпілотники. Її попередній досвід пов'язаний з бетонними виробами та іншими проєктами, а не зі зброєю та військом. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/725 ... rka-detali
ЛАД написав:Тут достаточно часто вспоминают Армению и Азербайджан. Ну, повоевали 35 лет. Азербайджан набрался сил и победил. Ура! Ура!!! И что? Отвоевал Карабах. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана на центральной площади Ханкенди. Азербайджан не мог жить без этого куска земли? Сколько людского горя принесли эти события. Сколько людей пострадало в погромах, больше 100 тыс. армян стали беженцами. Это при населении Армении около 3 млн. И это только по результатам последней войны. А сколько сотен тысяч с обеих сторон стало беженцами до того? Так там действительно грозил геноцид. Вполне реальный.
Если верить звучащим тут прогнозам о "войне на десятилетия", я сам назову психами людей, которые решат сюда вернуться из Европы. Скорее, ещё миллионы уедут.
Доброго дня . Здоров,я та доброго настрою .
Дякую. І вам того ж.
Навіщо ви вибрали для себе нічний час відповідей ?
Вчера получилось почти случайно. С одной стороны, поздновато добрался до компа и слишком долго писал ответ шаману, с другой стороны, зачитался новостями, в частности о "новой позиции" Трампа. И потом ночью спокойнее - не видишь кучи всё нового мусора на форуме.
Трохи здивований протиріччям між тим що сюди ніхто не приїде й тим чому іде ця клята війна . Ви дещо перегнули .....
Возможно, и перегнул. Но насчёт "никто не приедет" вряд ли. Думаете, кто-то захочет ехать в страну, у которой перспективы - "война на десятилетия"? Сильно сомневаюсь. Мне приведут в пример Израиль. Это не наш случай. Евреи слишком хорошо помнят, чем для них закончилась диаспора 90 лет назад. Да и сегодня антисемитизм нередок даже в передовых демократических странах. "Антиукраинизма", вроде, нет нигде. Работающего украинца с нормальным поведением национальностью не упрекнут нигде, кроме, возможно, Польши (не знаю).
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет
Моргніть правим оком якщо вас тримає
Это кому нужно, в конце-то концов - мне или государству? Пусть выездной ЦНАП организовуют - если консулов напрячь не могут.
Тобто ви будете тікати по світу (про берег Португалії, як наступну точку маршруту побʼє гу, ви вже казали) а вас треба шукати і намагатись вручити вам сімку? 😅 Цікаві рольові ігри, лисий з бразерс одобряє 😅 А «кому надо», та то в залежності від наступного ниття про штрафи , яке ми будемо читати тут і розповіді «а як я міг оновити?» 😅
_hunter написав:Это не выглядит выгодным для Европы...
Почему не выглядит ? Себе молодежь, фертильный генофонд, переводы капиталов, украинцам - поставки оружия для партизанской войны и пусть наступают хоть до владивостока
Это все у них и сейчас есть. А с партизанской войной статус-кво гораздо сложнее поддерживать: есть шанс не удержать баланс.
Есть и сейчас. Но ещё много детей подрастает в Украине. Поставки молодой рабочей силы должны продолжаться. А поддерживать будут всё же не партизанскую, а обычную войну. К счастью, сейчас нашлось относительно дешёвое оружие - дроны, вот и воюйте дронами. А Патриоты... Ну, что ж поделать, вам не хватает.
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет
Моргніть правим оком якщо вас тримає
Это кому нужно, в конце-то концов - мне или государству? Пусть выездной ЦНАП организовуют - если консулов напрячь не могут.
Тобто ви будете тікати по світу (про берег Португалії, як наступну точку маршруту побʼє гу, ви вже казали) а вас треба шукати і намагатись вручити вам сімку? ...... А «кому надо», та то в залежності від наступного ниття про штрафи , яке ми будемо читати тут і розповіді «а як я міг оновити?»
Нет, искать не нужно: пусть палатку ставят - я подойду, когда нужно будет.
Это не так работает — всетаки то решение суда почитайте... Штраф через заранее подготоаленного адвоката "отбивается" в полу-автоматическом режиме