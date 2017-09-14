|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:44
detroytred написав:
А Британія і овсі має досвід століть.
Досвіл має, а ось грошей зась.
Старий чолов'яга має купу досвіду, але не вистачає здоров'я, щоб ним скористатися.
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:50
detroytred написав:
fox767676
Там вище ЛАД дуже влучне зауваження зробив стосовно отого походу до комунізму..
Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.
То які проблеми можуть бути в поході по абсолютно законно визначеному шляху звільнення від окупації, захисту від агресора, в священій боротьбі ще за прапрадідів з одвічним ворогом тощо????
Да ніяких...
До (звільнення) останньої вишні та верби.
Тільки. Рішення. Самої. Влади-можновладців. І все.
Тогда сроки обещаний были поменьше. И ставились промежуточные цели. Да и конечная цель... Одно дело, когда мне в 10 лет обещали, что в 30 лет я буду счастливо жить при коммунизме, а другое дело, когда обещают, что через несколько десятилетий (но точно неизвестно когда) закончится плохая жизнь - война.
"И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны."
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:55
detroytred написав:
А Британія і овсі має досвід століть.
Опыт - это знания о том, как не нужно было поступать в ситуациях, которые никогда больше не повторятся.
Повідомлень: 8879
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6480 раз.
- Подякували: 21651 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 13:00
_hunter
пусть палатку ставят - я подойду, когда нужно будет.
Это не так работает
Зразу в Португалії, чи треба як Флайман Київ оточує каваоірками, вас оточити палатками? 😅
Обкласти вас штрафами все ж цікавіше і ефективніше 😅
Повідомлень: 16435
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 13:45
Hotab написав:_hunter
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет
Моргніть правим оком якщо вас тримає в заручниках в Німеччині лисий з Бразерс прикованим до батареї розовими наручниками і тому ви не можете повернутись і виконати вимоги закону.
утримує, але не в заручниках. й взагалі йому дуже подобається. на колір наручників не звертає уваги
Повідомлень: 9922
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 1655 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 13:47
Кстати, об Израиле.
Забыл.
Поздравляю всех с новым 5786 годом от сотворения мира!
Шана това!
Интересно в Умани такие же гулянья, как всегда на Рош ха-Шана.
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
