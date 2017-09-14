RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15239152401524115242
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:44

  detroytred написав:........
А Британія і овсі має досвід століть.

Досвіл має, а ось грошей зась.
Старий чолов'яга має купу досвіду, але не вистачає здоров'я, щоб ним скористатися.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:50

  detroytred написав:fox767676
Там вище ЛАД дуже влучне зауваження зробив стосовно отого походу до комунізму..

Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.

То які проблеми можуть бути в поході по абсолютно законно визначеному шляху звільнення від окупації, захисту від агресора, в священій боротьбі ще за прапрадідів з одвічним ворогом тощо????
Да ніяких...
До (звільнення) останньої вишні та верби.

Тільки. Рішення. Самої. Влади-можновладців. І все.

Тогда сроки обещаний были поменьше. И ставились промежуточные цели. Да и конечная цель... Одно дело, когда мне в 10 лет обещали, что в 30 лет я буду счастливо жить при коммунизме, а другое дело, когда обещают, что через несколько десятилетий (но точно неизвестно когда) закончится плохая жизнь - война.
"И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны."
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:55

  detroytred написав:А Британія і овсі має досвід століть.

Опыт - это знания о том, как не нужно было поступать в ситуациях, которые никогда больше не повторятся.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6480 раз.
Подякували: 21651 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 13:00

_hunter

пусть палатку ставят - я подойду, когда нужно будет.

Это не так работает


Зразу в Португалії, чи треба як Флайман Київ оточує каваоірками, вас оточити палатками? 😅

Обкласти вас штрафами все ж цікавіше і ефективніше 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16435
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 13:45

  Hotab написав:_hunter
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет


Моргніть правим оком якщо вас тримає в заручниках в Німеччині лисий з Бразерс прикованим до батареї розовими наручниками і тому ви не можете повернутись і виконати вимоги закону.

утримує, але не в заручниках. й взагалі йому дуже подобається. на колір наручників не звертає уваги :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9922
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 13:47

Кстати, об Израиле.
Забыл.
Поздравляю всех с новым 5786 годом от сотворения мира! :)
Шана това!
Интересно в Умани такие же гулянья, как всегда на Рош ха-Шана.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15239152401524115242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.