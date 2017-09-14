Додано: Сер 24 вер, 2025 14:48

ЛАД написав: budivelnik

Вы, по-моему, несколько неверно оцениваете государственных деятелей.

Да, там крайне редко попадаются идеалисты.

Да, у нас многие идут в политику ради возможности нажиться благодаря существующей коррупции.

Но часто там работают другие мотивы.

Например, власть, признание.

Для многих это дороже денег (конечно, от денег никто не отказывается ).

Вряд ли Порошенко сильно заинтересован в президентстве ради денег. Он и так весьма успешный бизнесмен. Тем не менее, борется за власть уже больше 20 лет.

Кому-то интересно опробовать на практике свои идеи. К таким, думаю, относится Бальцерович. Я ни разу не слышал обвинений в его адрес в наживе на его посту. Он пошёл во власть не ради денег. И ничего не получил от пребывания во власти кроме возможности на практике проверить свои теории. Достаточно успешно. Да, шок был сильный. Но и получился хороший результат. У нас в 90-е шок был, пожалуй, не меньший, но без результата. Точнее, результат отрицательный. Хотя некоторые рассказывают о колоссальных успехах по сравнению с 1913... ой, с 1991 годом.

Якраз я оцінюю прагматично і з урахуванням історичного досвіду людства і навіть з урахуванням свого досвіду проведення власних реформ...1 Концептуальна помилка , це переконання що реформи ПОЛЕГШУЮТЬ життя..Насправді досвід як позитивних так і негативних реформаторів показуєа - початок реформ приводить до погіршення ситуації не залежно від того в якій дупі знаходиться суспільство на момент початку---в перших 5 років реформ воно провалюється в ще глибшу дупу...Що в Бальцеровича з Мілеєм, що в Маодзедуна, що в Гітлера ( який правда опустив не всіх а тільки євреїв для подальшого використання їх капіталу проти їх волі)що в Леніна, що в Сталіна( індустріалізація створила Голодомор і Гулаг) привівши до війни....І на мікро рівні-в мене..Перших 10 років від прийняття рішення про реформування свого життя від совка до капіталізму... я працював і відкладаючи частинку заробленого ПОГІРШУВАВ своє особисте життя для того щоб через 10 років погіршень , прийти до 10 років нормалізації(що заробив те й аитратив, але капітал на капітал накопичувався) і вже останні 10 років можу жити КРАЩЕ ніж ПРАЦЮЮ2 Якщо зрозуміли і погодились з п1 ( а не погодитись важко бо приклади історичні), то тепер розумієте чому НОРМАЛЬНИЙ фахівець -в реформатори не піде.Якщо він фахівець- то розуміє , що удар перших років погіршень життя суспільства прийдеться по ньому і це ж суспільство для якого він старається-його ж і прокляне3 З іншого бокуФантазери , авантюристи ... або фахівці які добре оплачені капіталом - можуть піти робити реформиПерші і другі-тому що дурні і не розуміють за що берутьсяТреті -за високу оплату погодились витягувати каштани з вогню...4 Про ПорошенкаМоя фантазія наступнаБув хлопчик Петя, який так само як і я дуже любив шоколадні цукорки , але його любов до нихбула настільки сильною що він в кінці кінців створив цілу шоколадну Імперію...І все було б добре, якби не виявилось , що навколо шоколадної імперії настільки багато стервятників з групи 20000 чиновників про яких писав Кандел і які виконують побажання люмпенів(бо чиновників обирають , а люмпенів багато ), що прийшлось хлопчику Петі йти в Політику..А потім відбулось те що я описав такТобто якби не потреба захистити своє - половина олігархів в бізнес би не лізла..Причина проста і описана вищеТи повинен зробити добре люмпену, який цьому добре буде опиратись , але в своїх негараздах тебе й звинуватить.