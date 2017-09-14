RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15239152401524115242>
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:44

  detroytred написав:........
А Британія і овсі має досвід століть.

Досвід має, а ось грошей зась.
Старий чолов'яга має купу досвіду, але не вистачає здоров'я, щоб ним скористатися.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 вер, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:50

  detroytred написав:fox767676
Там вище ЛАД дуже влучне зауваження зробив стосовно отого походу до комунізму..

Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.

То які проблеми можуть бути в поході по абсолютно законно визначеному шляху звільнення від окупації, захисту від агресора, в священій боротьбі ще за прапрадідів з одвічним ворогом тощо????
Да ніяких...
До (звільнення) останньої вишні та верби.

Тільки. Рішення. Самої. Влади-можновладців. І все.

Тогда сроки обещаний были поменьше. И ставились промежуточные цели. Да и конечная цель... Одно дело, когда мне в 10 лет обещали, что в 30 лет я буду счастливо жить при коммунизме, а другое дело, когда обещают, что через несколько десятилетий (но точно неизвестно когда) закончится плохая жизнь - война.
"И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны."
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:55

  detroytred написав:А Британія і овсі має досвід століть.

Опыт - это знания о том, как не нужно было поступать в ситуациях, которые никогда больше не повторятся.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6480 раз.
Подякували: 21651 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 13:00

_hunter

пусть палатку ставят - я подойду, когда нужно будет.

Это не так работает


Зразу в Португалії, чи треба як Флайман Київ оточує каваоірками, вас оточити палатками? 😅

Обкласти вас штрафами все ж цікавіше і ефективніше 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16433
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 13:47

Кстати, об Израиле.
Забыл.
Поздравляю всех с новым 5786 годом от сотворения мира! :)
Шана това!
Интересно в Умани такие же гулянья, как всегда на Рош ха-Шана.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:19

Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

Канада виділяє 92 млн грн на посилення кіберстійкості України

У сучасній війні кібербезпека — це про стійкість держави, безперервну роботу критичної інфраструктури та безпечний доступ до цифрових послуг. Канада підтримує зміцнення цифрової екосистеми України та виділяє 92 млн грн у межах Талліннського механізму.
Це внесок у посилення критичної інфраструктури, протидію кібератакам, розвиток сучасних систем виявлення та реагування, а також забезпечення обладнання для захисту цифрових процесів.

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування.
Серед них:

🔹Державна судова адміністрація України
🔹Чорнобильська АЕС
🔹Державна прикордонна служба України

Окрім фінансування, Канада допомагає підвищувати експертизу в кібербезпеці. Завдяки тренінгам та зустрічам Національного кіберкластера держоргани й підприємства критичної інфраструктури здобувають знання й інструменти для ефективного захисту.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:21

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Особисто я НЕ УЯВЛЯЮ, як можна створити умови ( і що це за умови) ,
......
щоб Лад признав необхідність збільшення розриву між багатими і бідними
Давайте для начала уточним.
1. Какой разрыв в доходах вы считаете нормальным/допустимым?
В 10-100-1000-миллион раз?
Только давайте говорить именно о доходах, а не о "богатстве", в которое засчитывается стоимость машин/яхт, квартир/домов/островов, фабрик/заводов/фирм. Надеюсь, вы не предполагаете, что Маску его триллион насыпят 100-долл. купюрами? Скорее всего, теми же акциями, на которые он будет получать дивиденды. Вот это будет доход, а не тот "триллион", кот. ему дадут. И продать эти акции в большом количестве он не сможет. т.к. это вызовет обвал этих акций.

Дявол ховається в деталях..
Якщо я скажу 10 - то Ви зі мною погодитесь, але при цьому в нас залишаться прямо протилежні один одному переконання
Тому спробую математично
1 Людина працюючи на якомусь робочому місці(тобто використовуючи чужий капітал) створює додану вартість
2 Ця додана вартість розподіляється наступним чином
ДоданаВартість=40% ДВ(податки Державі=соціалка і так далі)+Оплата праці+оплата капіталу
Оплата праці може варюватись (між мінімалкою і максималкою) в 10 разів і МОЖЕ виражатись( а може використовувати і інші варіанти обрахунку) через формулу
витрачений час*витрачені калорії*коефіцієнт ефективності праці
І саме коефіцієнт ефективності і створить мінімалку чи мінімалка*10
3 Тепер те з чим ми навряд чи дійдемо спільної думки
Оплата капіталу...
В мене для спрощення капітал ділиться на два види
Первинний - створений шляхом різниці між створеним і спожитим, тобто накорпичення попередніх періодів праці(грубо накопичена праця у вигляді капіталу(акції/станки/технології/знання/здоровья і так далі)
Вторинний - створений шляхом накопичення доходів від роботи первинного
І тут в мене вже питання до Вас
Як будемо обчислювати два параметра
а - величину створеного капіталом в Доданій вартості
б - величину сплати працівнику за його роботу з обслуговування капіталу(грубо розмір оплати за професіоналізм)
4 Певні теоретичні викладки в мене є.. але вони настільки розмиті що дійти до якоїсь цифри вийде навряд
а - прибуток на капітал повинен перекривати ріст інфляції( ми ж не альтруїсти , уявіть ви відклали пару років роботи і за ці відкладення купили станок на якому працює чужа для вас людина і через певний час ви побачили що Ви вже не пару років маєте відкладених а суму на якусь величину меншу)
б - повинен бути який прибуток який перекриє амортизацію капіталу
в - повинен бути якийсь прибуток яки буде збільшувати ваш капітал в часі( в противному разі у вас не буде бажання відкладати , а не буде капіталу -працівники будуть і далі працювати з лопатами замість комбайнів
  ЛАД написав:2. Ещё уточните, пожалуйста, когда вы говорите о разрыве между бедными и богатыми, что вы имеете ввиду - разрыв между самым бедным и самым богатым, или между верхними и нижними квантилями в 5%? Или в 10%? Или сколько?
тут просто
Багатий це не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає
Багатий це той хто витрачає менше ніж заробляє.
  ЛАД написав:3. Можно, конечно, рассказывать, что революция 1917 это работа германского генштаба или результат заговора небольшой группы большевиков. Не буду доказывать, но если вы считаете так, то этот вопрос не имеет смысла обсуждать.
Тут ще простіше
Групка фантазерів теоретиків , скористалась кризовою ситуацію , і реалізуючи свої фантазії повела в ад.
І так водила 70 років, поки не переконалась що шлях який вони вибрали не приводить ні до щастя, ні до справедливості, ні до багатства.
  ЛАД написав:4. Человек (небольшая группа людей), владеющий условным триллионом, приобретает слишком большое влияние в государстве. Но он не бог и, как все люди, может ошибаться. Или даже иметь неприемлемые/вредные для общества взгляды, которые может взяться претворять в жизнь. Возможности для этого у него будут очень большие.
Правда якщо пофантазувати що в мене в розпорядженні
а - трильон доларів
б - десять мільйонів бажаючих на себе працювати
То в принципі реформувати Україну за 10 років - вийде..
Ни в Сингапуре, ни в Ю.Корее не было "трильона доларів" и вряд ли было "десять мільйонів бажаючих", но реформы провели и страны подняли сильно. Вот не знаю, как было на Тайване.
Дві речі
Перша - я виступаю за те що вплив 40 млн на своє життя-має більший ефект ніж вплив групки розумних(дурних) фантазерів(авантюристів)
Друга - тому мій приклад про 1 трлн і показує що
а - треба бути ДУЖЕ поважним у фінансовому світі щоб тобі довірили такі гроші
б - навіть коли ти поважний і маєш ці суми -без 10 млн тих хто буде виконувати твої вказівки-ти нічого не добєшся.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27056
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:37

  jump написав:Архітекторка Ірина Терех під час війни змінила напрямок діяльності та почала працювати в компанії, яка випускає ракети "Фламінго" та ударні далекобійні безпілотники. Її попередній досвід пов'язаний з бетонними виробами та іншими проєктами, а не зі зброєю та військом. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/725 ... rka-detali


навчалась у Київському національному університеті будівництва й архітектури, але не отримала диплом, пішовши з 3 курсу.

закінчити інститут виявилось складніше ніж "ракєтостроєніє" ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:47

  Hotab написав:_hunter
пусть палатку ставят - я подойду, когда нужно будет.

Это не так работает

Зразу в Португалії, чи треба як Флайман Київ оточує каваоірками, вас оточити палатками?

Естественно, что палатки по всем 195ти странам ставить нужно - если консулов за три года напрячь не смогли: мало ли куда мне удобнее подойти будет.
_hunter
 
Повідомлень: 10621
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:48

  ЛАД написав:budivelnik
Вы, по-моему, несколько неверно оцениваете государственных деятелей.
Да, там крайне редко попадаются идеалисты.
Да, у нас многие идут в политику ради возможности нажиться благодаря существующей коррупции.
Но часто там работают другие мотивы.
Например, власть, признание.
Для многих это дороже денег (конечно, от денег никто не отказывается :) ).
Вряд ли Порошенко сильно заинтересован в президентстве ради денег. Он и так весьма успешный бизнесмен. Тем не менее, борется за власть уже больше 20 лет.
Кому-то интересно опробовать на практике свои идеи. К таким, думаю, относится Бальцерович. Я ни разу не слышал обвинений в его адрес в наживе на его посту. Он пошёл во власть не ради денег. И ничего не получил от пребывания во власти кроме возможности на практике проверить свои теории. Достаточно успешно. Да, шок был сильный. Но и получился хороший результат. У нас в 90-е шок был, пожалуй, не меньший, но без результата. Точнее, результат отрицательный. Хотя некоторые рассказывают о колоссальных успехах по сравнению с 1913... ой, с 1991 годом.
При этом точно не знаю, какая зарплата была у Бальцеровича, но вряд ли такая, как, например, была у Коболева. Интересно, нашёл ли такой специалист такую же доходную должность. Суд до сих пор продолжается.
Якраз я оцінюю прагматично і з урахуванням історичного досвіду людства і навіть з урахуванням свого досвіду проведення власних реформ...
1 Концептуальна помилка , це переконання що реформи ПОЛЕГШУЮТЬ життя..
Насправді досвід як позитивних так і негативних реформаторів показує
а - початок реформ приводить до погіршення ситуації не залежно від того в якій дупі знаходиться суспільство на момент початку---в перших 5 років реформ воно провалюється в ще глибшу дупу...
Що в Бальцеровича з Мілеєм, що в Маодзедуна, що в Гітлера ( який правда опустив не всіх а тільки євреїв для подальшого використання їх капіталу проти їх волі)
що в Леніна, що в Сталіна( індустріалізація створила Голодомор і Гулаг) привівши до війни....
І на мікро рівні-в мене..
Перших 10 років від прийняття рішення про реформування свого життя від совка до капіталізму... я працював і відкладаючи частинку заробленого ПОГІРШУВАВ своє особисте життя для того щоб через 10 років погіршень , прийти до 10 років нормалізації(що заробив те й аитратив, але капітал на капітал накопичувався) і вже останні 10 років можу жити КРАЩЕ ніж ПРАЦЮЮ
2 Якщо зрозуміли і погодились з п1 ( а не погодитись важко бо приклади історичні), то тепер розумієте чому НОРМАЛЬНИЙ фахівець -в реформатори не піде.
Якщо він фахівець- то розуміє , що удар перших років погіршень життя суспільства прийдеться по ньому і це ж суспільство для якого він старається-його ж і прокляне
3 З іншого боку
Фантазери , авантюристи ... або фахівці які добре оплачені капіталом - можуть піти робити реформи
Перші і другі-тому що дурні і не розуміють за що беруться
Треті -за високу оплату погодились витягувати каштани з вогню...
4 Про Порошенка
Моя фантазія наступна
Був хлопчик Петя, який так само як і я дуже любив шоколадні цукорки , але його любов до нихбула настільки сильною що він в кінці кінців створив цілу шоколадну Імперію...
І все було б добре, якби не виявилось , що навколо шоколадної імперії настільки багато стервятників з групи 20000 чиновників про яких писав Кандел і які виконують побажання люмпенів(бо чиновників обирають , а люмпенів багато ), що прийшлось хлопчику Петі йти в Політику..
А потім відбулось те що я описав так
Підприємець Порошенко , довів Президенту Порошенко , що бізнес підприємця Порошенко в Україні під керуванням Президента Порошенко - без офшорів існувати не може....
Тобто якби не потреба захистити своє - половина олігархів в бізнес би не лізла..
Причина проста і описана вище
Ти повинен зробити добре люмпену, який цьому добре буде опиратись , але в своїх негараздах тебе й звинуватить.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27056
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15239152401524115242>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127525
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron