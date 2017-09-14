budivelnik Вы не ответили на мои вопросы. И ответили на совершенно другие. Очень интересный ответ:
Багатий це той хто витрачає менше ніж заробляє.
По-вашему, человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым? Очень оригинальный подход. В п.1 вы много написали. Много, в общем, правильно, но достаточно тривиально. Но какой разрыв в доходах вы считаете нормальным, вы так чётко и не назвали. 10? И не уточнили, это разрыв между самым богатым и самым бедным или какими-то группами. По п.3 я не стал напоминать о том, что революции тогда произошли не только в Росс. империи, но и в др. местах. Другое дело, что им не удалось победить. Так же и после 2МВ были возможности прихода к власти компартий в ряде западных стран. Не удалось в значительной степени благодаря США. Ну и всю историю случались восстания и бунты. По п.4 - имея "триллион" можно найти пусть не 10 млн. "тих хто буде виконувати, но 1 млн. точно. Этого может быть вполне достаточно. В 1932 НСДАП насчитывала всего 800 тыс. (но голосовали за них 14 млн.). А уж для влияния на политику государства достаточно гораздо меньшего количества.
«Вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися» — заявляє прессекретар Путіна.
чисто проросійське ІПСО. й цікаво спостерігати, хто йог тут просуває
*"Якщо цей лист був писаний не просто для того, щоб допомогти Петрові виїхати у гості до синів-ухилянтів (за інформацією ЗМІ сини Порошенка мешкають у Лондоні – прим.ред) і він, дійсно, виїхав підлікуватись – це найглибший цинізм, який я спостерігав…. Порошенко – людина, яка протягом п’яти років своєї каденції не змогла забезпечити безперебійне постачання інсуліну для 200 тисяч українців, сьогодні не лікується в Україні, а летить до Лондона, щоб викласти 8 млн грн за лікування… хвороби, на яку, за іронією долі, він хворіє сам. Порошенко знищив програму підтримки інсулінозалежних людей і тепер змушений лікувати свій діабет в Лондоні за $200 тис.", – пише "Сталкер" у своєму дописі.* https://www.unian.ua/politics/poroshenk ... 95450.html
Як ПАП "допомагав" гриценкам ..., так так само тепер летить йому.
По-вашему, человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым? Очень оригинальный подход.
Так и сам вопрос достаточно интересный. Он допускает множество подходов. Было бы интересно тайно собрать формулировки форумчан, чтобы не начинать дискуссию раньше времени, а потом выложить их все вместе