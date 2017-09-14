RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:09

Shaman

Shaman
Последний раз возвращаюсь к теме чернобыльской аварии, где, как вы считаете, меня "ганяли".
Вот мне интересно, кто-то из "ганявших" посмотрел что-нибудь, кроме моих же ссылок на Вики?
Например, отчёт МАГАТЭ INSAG-7 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publicati ... 3r_web.pdf.
Прошу прощения за длинные цитаты.
Стр. 28:
В связи с нынешним восприятием событий существует необходимость сместить акцент таким образом, чтобы он в большей степени касался недостатков средств безопасности конструкции, о которых говорилось в INSAG-1, а также признать проблемы, обусловленные структурой, в рамках которой осуществлялась эксплуатация станции. Однако ИНСАГ по-прежнему придерживается мнения о том, что во многих отношениях действия персонала были неудовлетворительными.

Стр. 29:
основное внимание сместилось на аспекты, связанные с конкретными особенностями конструкции (проекта), включая конструкцию стержней СУЗ и систем безопасности, а также на то, как важная для безопасности информация доводилась до сведения персонала. В настоящее время представляется, что авария явилась следствием совпадения следующих основных факторов: специфических физических характеристик реактора; специфических особенностей конструкции органов управления реактором; и того факта, что реактор был выведен в состояние, не оговоренное регламентом и не исследованное независимым органом по вопросам безопасности.
Наиболее важным представляется то, что именно физические характеристики реактора обусловили его неустойчивое поведение

Стр.30:
и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.

Стр.31:
правила эксплуатации были нарушены, и стержни СУЗ были установлены так, что это поставило бы под угрозу аварийную защиту реактора даже в случае, если бы конструкция стержней не была ошибочной по причине упомянутого выше эффекта положительного выбега реактивности при аварийном останове реактора.
Наибольшего осуждения заслуживает то, что неутвержденные изменения в программу испытаний были сразу же преднамеренно внесены на месте, хотя было известно, что установка находится совсем не в том состоянии, в котором она должна была находиться при проведении испытаний.
Далее на этой странице о "ряде более широких проблем, внесших вклад в возникновение аварии". Цитировать не буду, желающие могут посмотреть.
Выделения мои и выделил я то, что подтверждает мою точку зрения - конструктивные и прочие недостатки, связанные с разработкой, это факторы, способствующие аварии, но не причина аварии.
Добавлю только.
За пультами управления первых, ещё экспериментальных и опытных АЭС, сидели сами учёные-физики, хорошо знающие эти АЭС и хорошо разбирающиеся в протекающих процессах. На серийных станциях управляли уже, скорее, инженеры по эксплуатации, тоже, конечно, имевшие физическое образование, но...
Для первых достаточно естественно некоторое пренебрежение к точности регламентов и инструкций. Это, безусловно, не оправдание, но некоторое объяснение.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:14

  andrijk777 написав:
  jump написав:Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Ха-ха-ха. Головне(в укр медійному просторі) голосно кричати що в РФ все погано і вона скоро загнеться/розпадеться. Факти - то другорядне, факти не варті уваги.


Тому що:
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:19

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Очень интересный ответ:
Багатий це той хто витрачає менше ніж заробляє.
По-вашему, человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым? Очень оригинальный подход. :)

Так и сам вопрос достаточно интересный. Он допускает множество подходов.
Было бы интересно тайно собрать формулировки форумчан, чтобы не начинать дискуссию раньше времени, а потом выложить их все вместе 8)

Тогда надо уточнить, какой вопрос вы хотите обсудить.
Тот, который задал я: "человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым?", - или: "Кого можно назвать богатым?"
На второй вопрос ответ, наверное, невозможен. Это понятие будет сильно зависеть от страны и от исторического момента. Понятие "богатый" в США сильно отличается от понятия "богатый" в какой-нибудь ЦАР или даже в Украине. И сильно отличается от этого же лет 50 тому.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:23

  Schmit написав:
Тому що:

Тому що коли повна ж***@ з НПЗ, п*** як ніколи раніше як все цвіте )
Кажуть вже москва має перебої з бензином, мабуть експорт теж виросте горючесмазочних )))
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:26

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Очень интересный ответ:Багатий це той хто витрачає менше ніж заробляє. По-вашему, человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым? Очень оригинальный подход. :)

Так и сам вопрос достаточно интересный. Он допускает множество подходов.
Было бы интересно тайно собрать формулировки форумчан, чтобы не начинать дискуссию раньше времени, а потом выложить их все вместе 8)

Тогда надо уточнить, какой вопрос вы хотите обсудить.
Тот, который задал я: "человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым?", - или: "Кого можно назвать богатым?"
На второй вопрос ответ, наверное, невозможен. Это понятие будет сильно зависеть от страны и от исторического момента. Понятие "богатый" в США сильно отличается от понятия "богатый" в какой-нибудь ЦАР или даже в Украине. И сильно отличается от этого же лет 50 тому.

Более того: он не особо и нужен (как минимум без ответа на "какой вопрос вы хотите обсудить"). Именно поэтому Форбс просто считает капитал, а Штаты/Китай - меряются числом миллиардеров.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:На второй вопрос ответ, наверное, невозможен. Это понятие будет сильно зависеть от страны и от исторического момента. Понятие "богатый" в США сильно отличается от понятия "богатый" в какой-нибудь ЦАР или даже в Украине. И сильно отличается от этого же лет 50 тому.

И сильно зависеть от взглядов человека внутри одной страны :)
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:41

В України немає таких довгих і товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть пролетіти дві-три тисячі кілометрів...
- заявив президент.

з фламінгами що вже "ахрана атмєна"?
добре що хоч дрони на 2000+ км є, тільки їх поки не застосовували ))
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:43

  ЛАД написав:Интересно в Умани такие же гулянья, как всегда на Рош ха-Шана.

Такое ощущение, что ты украинские новости не читаешь принципиально и в украинском информ.пространстве тебя нет

Конечно, такие же )
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:48

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:На второй вопрос ответ, наверное, невозможен. Это понятие будет сильно зависеть от страны и от исторического момента. Понятие "богатый" в США сильно отличается от понятия "богатый" в какой-нибудь ЦАР или даже в Украине. И сильно отличается от этого же лет 50 тому.

И сильно зависеть от взглядов человека внутри одной страны :)

Хорошее уточнение. :)
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:56

  detroytred написав:Тут справа-то в іншому.
І пагана для нас.

Китай-Індія отримують нафту (ще більше нафти) з дисконтом....
Собі, а також на експорт (з дисконтом Європі та ін.).
То виникає питання: а чи вигідно комусь з цієї Ко закінчення війни?
Бо дисконт-то зникне-зменшиться...

То якусь частку профіту Китай-Індія залюбки виділять назад рашці...
В різних формах.
До речі, в тому числі і через закупівлю рашолітаків тощо.

А те, що завдяки війні стрижеться сам оркостан...їм, оркам, відносно пофіг...а їхній владі тим паче...


Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...
