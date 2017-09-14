Так відчуття, що fox767676 або зранку пропустив прийом пігулок, або зранку залив свою сливу ))
Брехня, маніпуляції, повторення вислівів
|
|
|
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:20
Так відчуття, що fox767676 або зранку пропустив прийом пігулок, або зранку залив свою сливу ))
Брехня, маніпуляції, повторення вислівів
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:20
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:23
tumos
Выделять можно по-разному.
Перечитайте ещё раз внимательно мой пост.
Если нарушать регламент и допускать ошибки в управлении, то возможно многое.
Но на это никто не рассчитывает.
И я уже писал - речь у меня шла о взгляде "широких народных масс", а не очень узкого круга узких специалистов.
Если вы требуете на форуме точных юридических формулировок...
Интересно, почему вы не предъявляете таких претензий ко многим другим высказываниям?
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:30
То таки просто у житті все погано. Тоді я задоволена. Старий хрін, вічно невдоволений життям це дуже мило ) Піраміда це хлопець з СМА, невиліковний.
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
пес їбальник прикрив швиденько , довше з зубами поживеш
але врешті-решт, я на таких молодь нацькую, вона вас псів європлазувальників камінням заб'є
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 24 вер, 2025 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:36
подяка всім хто допомагає фронту.
але тут дійсно якесь "зазєркальє":
стм, яка рахує свої та чужі доходи в рублях, не відповіла чи має паспорт з куркою та публічно рекламувала шахраїв - позиціонує себе як "турбопатріот".
а ще задоволена коли в українців "в житті все погано".
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:38
Володимира Зеленського тепер не просять іти на неприємні поступки щодо землі, для оборони якої Україна втратила тисячі людей, а натомість спонукають до "неможливого" повернення території, яку не вдалося деокупувати під час контрнаступу влітку 2023 року.
Нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для України, оскільки визнає боротьбу українців і підтримує їхню позицію щодо повернення всієї окупованої Росією території, а також ідею НАТО щодо заповнення арсеналів Альянсу американською зброєю. Крім того, Трамп назвав "паперовим тигром" РФ, що за 3,5 роки змогла окупувати близько 20% території країни, яку сподівалася захопити за тиждень.
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
пес ікота, каліка перехожий та інші рязанські богатирі працювали над зривом фінсько-південнокорейського варіантів закінчення війни на користь південнов'єтнамського
вчора вони вхлам шампанським ухлюкались на радощах, їх мета стала на крок ближче
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:43
Яке ти дурне ... або пігулки пропустив, або з самого ранку сливу заливаешь ...
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|