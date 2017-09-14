ЛАД написав:

В связи с нынешним восприятием событий существует необходимость сместить акцент таким образом, чтобы он в большей степени касался недостатков средств безопасности конструкции, о которых говорилось в INSAG-1, а также признать проблемы, обусловленные структурой, в рамках которой осуществлялась эксплуатация станции. Однако ИНСАГ по-прежнему придерживается мнения о том, что во многих отношениях действия персонала были неудовлетворительными.

основное внимание сместилось на аспекты, связанные с конкретными особенностями конструкции (проекта), включая конструкцию стержней СУЗ и систем безопасности, а также на то, как важная для безопасности информация доводилась до сведения персонала. В настоящее время представляется, что авария явилась следствием совпадения следующих основных факторов: специфических физических характеристик реактора; специфических особенностей конструкции органов управления реактором; и того факта, что реактор был выведен в состояние, не оговоренное регламентом и не исследованное независимым органом по вопросам безопасности.

Наиболее важным представляется то, что именно физические характеристики реактора обусловили его неустойчивое поведение

и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.

правила эксплуатации были нарушены, и стержни СУЗ были установлены так, что это поставило бы под угрозу аварийную защиту реактора даже в случае, если бы конструкция стержней не была ошибочной по причине упомянутого выше эффекта положительного выбега реактивности при аварийном останове реактора.

Наибольшего осуждения заслуживает то, что неутвержденные изменения в программу испытаний были сразу же преднамеренно внесены на месте, хотя было известно, что установка находится совсем не в том состоянии, в котором она должна была находиться при проведении испытаний.

Последний раз возвращаюсь к теме чернобыльской аварии, где, как вы считаете, меня "ганяли".Вот мне интересно, кто-то из "ганявших" посмотрел что-нибудь, кроме моих же ссылок на Вики?Например, отчёт МАГАТЭ INSAG-7Прошу прощения за длинные цитаты.Стр. 28:Стр. 29:Стр.30:Стр.31:Далее на этой странице о "ряде более широких проблем, внесших вклад в возникновение аварии". Цитировать не буду, желающие могут посмотреть.Выделения мои и выделил я то, что подтверждает мою точку зрения - конструктивные и прочие недостатки, связанные с разработкой, этоДобавлю только.За пультами управления первых, ещё экспериментальных и опытных АЭС, сидели сами учёные-физики, хорошо знающие эти АЭС и хорошо разбирающиеся в протекающих процессах. На серийных станциях управляли уже, скорее, инженеры по эксплуатации, тоже, конечно, имевшие физическое образование, но...Для первых достаточно естественно некоторое пренебрежение к точности регламентов и инструкций. Это, безусловно, не оправдание, но некоторое объяснение.