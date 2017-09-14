RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1524715248152491525015251>
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:45

  Banderlog написав:
  jump написав:Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів
https://war.obozrevatel.com/ukr/fpv-dro ... atsiyu.htm


Тобто для ураження одного ОБТ (танка) в середньому наразі застосовують близько 10 fpv-дронів для повного його знищення.


На днях Савромат розказував байку про враження танка 50 шт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40906
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:47

  jump написав:До кінця цього року Україна створить Космічні війська

космічні війська без хоча б чогось космічного.
вмс буде відправлений до кінця війни чілити в турції та юк.
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про направлення підрозділів ВМС у Туреччину й Британію

окремі представники повітряних сил направлені в африку спідозних шмар тр.хати.
ракетні війська - без ракет.
про допомогу сша вже ніхто і не заікається, хоч би піпєтками щось було.

але все одно "патужність нарастаєт дєнь ото дня".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:53

  Hotab написав:Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!

аналізи на віч вже здав, тра.атєль спідозних шмар?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:55

ні дать, ні взять

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!

аналізи на віч вже здав, тра.атєль спідозних шмар?

сьогодні місячні, "ні дать, ні взять", тому страдає на форумі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40906
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:56

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!

аналізи на віч вже здав, тра.атєль спідозних шмар?

Хіба ти хворий, стасюк? А я ж довіряв ..
піду дійсно перевірюсь
Hotab
 
Повідомлень: 16444
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:58

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!

аналізи на віч вже здав, тра.атєль спідозних шмар?

Хіба ти хворий, стасюк? А я ж довіряв ..
піду дійсно перевірюсь

дійсно піди, пі.дабол.
у тебе якість 3,14*** замашки.
якщо тебе спідозні нігери їбали то все дуже пічально...
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Сер 24 вер, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:00

Дайте краще песику цукрову кісточку
поки в нього зуби ще є
а то потім тільки педикгрипал
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4308
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:04

  flyman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!

аналізи на віч вже здав, тра.атєль спідозних шмар?

сьогодні місячні, "ні дать, ні взять", тому СТРАЖДАЮ на форумі


Якщо Стасюк тебе не хоче, звони Ночкіну

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16444
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:08

  Hotab написав:Якщо Стасюк тебе не хоче

звісно я його не хочу, я ж 3,14*** такий як ти.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:08

Знайшли нарешті, муха тепер буде снайпером

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 вер, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16444
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 1524715248152491525015251>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127545
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313564
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.