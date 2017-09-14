|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:08
fox767676 написав:
Дайте краще песику цукрову кісточку
поки в нього зуби є
а то потім тільки педикрипал
Ты нашел свою ААА-батарейку в ширинке штанов ))
Ты, по легенде, 5 куёвый ит-шник.
Кого мне ты пришлёшь, га ?
Бородатых джунов, любителей смузи ?
Так они тебя сдадут за 5 минут - твоё ФИО, ИНН, место проживания
Они станут мальчиками-зайчиками
Ты замахаешься пыль глотать ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 24 вер, 2025 20:09, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12171
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:09
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Якщо Стасюк тебе не хоче
звісно я його не хочу, я ж 3,14*** такий як ти.
Нічого , зате муха тебе хоче , йому вже 11 років все одно кого
А тебе питати ніхто не буде
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16444
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:10
іріна-модератор шо ж ти не слідкуєш за ахінеєю своїх любімчиків?
знову проявляєш профнепридатність.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 451
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:11
Hotab написав: sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Якщо Стасюк тебе не хоче
звісно я його не хочу, я ж 3,14*** такий як ти.
Нічого , зате муха тебе хоче , йому вже 11 років все одно кого
А тебе питати ніхто не буде
навіщо ти це пишеш?
ти думаєш це смішно прям кручє пєтросяна?
чи настільки тобі сумно та одиноко в тих африках?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 451
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:12
sergey_stasyuk555 написав:
іріна-модератор шо ж ти не слідкуєш за ахінеєю своїх любімчиків?
знову проявляєш профнепридатність.
Так це твоє щастя
Бо вже більше години висить від тебе трипер, з яким ти мав відлетіти в бан
Десь вона не бачить і ти можеш все ще знайти муху і бути разом
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16444
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:13
Hotab написав:
трипер
о, перші результати командіровки в африку...
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 451
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:14
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав: sergey_stasyuk555 написав:
[
Нічого , зате муха тебе хоче , йому вже 11 років все одно кого
А тебе питати ніхто не буде
навіщо ти це пишеш?
ти думаєш це смішно прям кручє пєтросяна?
чи настільки тобі сумно та одиноко в тих африках?
Невже це гірше ніж оцей твій дропінг тобі в панталони? Напад росії і білорусі на Україну
Мені здається плюс мінус той самий рівень.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16444
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:15
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
трипер
о, перші результати командіровки в африку...
Згадуй хто тебе ще брав
То у тебе не від мене
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16444
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:17
Hotab написав:
Мені здається плюс мінус той самий рівень.
тобі здається.
бо саме ти вихвалявся тут публічно на форумі, що тобі безкоштовно дала якась африканська спідозна шмара.
а стосовно мене та флая - це твій 100% піз.ьож, тому я тебе за правду і назвав піз.аболом.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 451
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:18
sergey_stasyuk555
бо саме ти вихвалявся тут публічно на форумі, що тобі безкоштовно дала якась африканська спідозна шмара
І ти на ротанчик готовий відповісти за ці слова?
Ну тобі ж не звикати, так?
стосовно мене та флая - це твій 100% піз.ьож
Так рівно такий як і твій,
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 вер, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16444
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|127546
|
|
|1493
|313564
|
|
|6076
|998575
|
|