RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15246152471524815249>
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:13

  Hotab написав:трипер

о, перші результати командіровки в африку...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 443
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:14

  sergey_stasyuk555 написав:[
навіщо ти це пишеш?
ти думаєш це смішно прям кручє пєтросяна?
чи настільки тобі сумно та одиноко в тих африках?
]


Невже це гірше ніж оцей твій дропінг тобі в панталони?

Напад росії і білорусі на Україну


Мені здається плюс мінус той самий рівень.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 вер, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16440
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:15

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:трипер

о, перші результати командіровки в африку...


Згадуй хто тебе ще брав
То у тебе не від мене
Hotab
 
Повідомлень: 16440
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:17

  Hotab написав:Мені здається плюс мінус той самий рівень.

тобі здається.
бо саме ти вихвалявся тут публічно на форумі, що тобі безкоштовно дала якась африканська спідозна шмара.
а стосовно мене та флая - це твій 100% піз.ьож, тому я тебе за правду і назвав піз.аболом.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 443
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:18

sergey_stasyuk555


стосовно мене та флая - це твій 100% піз.ьож


Так рівно такий як і твій,
:lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 вер, 2025 21:00, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 16440
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:19

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
бо саме ти вихвалявся тут публічно на форумі, що тобі безкоштовно дала якась африканська спідозна шмара

І ти на ротанчик готовий відповісти за ці слова? :lol:
Ну тобі ж не звикати, так?

єбать ти 3,14***, йди нах.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 443
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:sergey_stasyuk555
бо саме ти вихвалявся тут публічно на форумі, що тобі безкоштовно дала якась африканська спідозна шмара

І ти на ротанчик готовий відповісти за ці слова? :lol:
Ну тобі ж не звикати, так?

єбать ти 3,14***, йди нах.

Ну якось же треба тебе вчити відповідати :D
Через біль і оскому 😅😅
Hotab
 
Повідомлень: 16440
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 20:22

Hotab
Навіщо ви постите фото проФФесора Зварича?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D1%87
Вже не перший раз.
Була з ним така історія.
Після помаранчевої революції він обіймав міністреську посаду. Ну і всі вони такі чудові, прогресивні ельфи що какали веселкою. на противагу жахливим оркам кучми-януковича. Зварич чомусь титулувався професором. Але раптом виявилось, що цей Зварич не те що не науківець, але й навіть не бакалавр. А виправдовування він собі знайшов зухвале - шо через його ранню лисину одногрупники його вважали досить розумним тому називали "професором". І взагалі , навіть недоучка, якщо він з Америки, може конкурувати з українськими академіками.
Мене це дуже розлютило тоді.
І на ФУПі я написав текст "Варена Гнида"
Ну і дав розгулятися творчій фанетазії, описавши його юність як хіпування х нюхоклейством у буремних 60-х з чого начебто він облисів. Причому досить танлановито , з ураїхуванням підробиць деталей американського життя тих років.
Текст попав на очі самому герою і він прокоментував так що до кампанії з його длискрелдитації залучені прдеставники емігрантських кіл , що перекоучують факти біографії та прізвище. Мабуть я був недалеко від істини )))
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 24 вер, 2025 20:24, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потужна перемога.
Тепер замість 30 тисяч в місяць будуть ловити 60 тисяч.
Це і вся хитра стратегія науближчих років
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 22:46

  fox767676 написав:Ишь псина радостно завыла в предвкущении российской пенсии+регрессионки

Повестка меняется)
Флер перешла обратно на русский, интересно? Или немного позже
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15246152471524815249>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.