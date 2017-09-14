RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:00

  flyman написав:
  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.
всіх вітаю.
сподіваюсь, кожен з вас піде на фронт

Більшість процесів нелінійні, особливо в даний період часу.

Соскін посилається на офіціні джерела, що в Росії лише 37% населення чол. роду.
Вербують в основному хто закінчує срочку. З іншими "добровольцями" напряг.

На думку певних аналітиків та експертів в РФ наразі біля 80 млн. народонаселення, і з них, біля половини "інородци". В Мск їх вже більше чим 50%.



Оце повідомлення за Суб 26 бер, 2022 16:07 з заголовком "Надія є":

  lapay написав: Другий тиждень ведуться міські бої. Но ми тримаємо все на контролі і з кожним днем відправляємо в пекло все більше окупантів. Вони намагаються захоплювати будинки, ми їх звідти вибиваємо. Ми будемо тримати Маріуполь до останнього. Маріуполь є і буде українським.

Рано чи пізно деблокада відбудеться. Ми не будемо розповідати всіх деталей. Я мав коротку бесіду з Президентом Зеленським. Нехай це залишиться під грифом секретно. Над операцією працює і військове керівництво держави. Обов’язково буде успіх у цієї операції. І ми вистоїмо. 
https://www.0629.com.ua/news/3358542/ev ... usiv-video


А от і протилежний приклад Суб 26 бер, 2022 16:50:
  jay2004 написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:. А Херсон?
ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский


Утром Пентагон уже лепетал про это. Думал, деза. Но видимо, выбьют Херсон у рашиков!!



Розклади в текі Буданова...
І навіть вони можуть давати помилкові висновки.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:00

  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.
всіх вітаю.
сподіваюсь, кожен з вас піде на фронт

Спасибо за поздравления. А как же вы ? А то мы 200 лежа не жмем
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:04

  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.
всіх вітаю.


Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах, пише The Economist у статті про військові, політичні та економічні проблеми України.

"Проблема, однак, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України швидше, ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована".

Деталі: The Economist пише про брак демократичної легітимності в Україні.

"Довіра між урядом і суспільством зруйнована", – сказав високопоставлений чиновник виданню.

"Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до високопоставлених осіб. Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", – пише The Economist.

"Зеленський був більш демократичним на початку, але всі оплески відправили його в космос", – каже виданню інсайдер.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/25/7532385/

Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати, близько двох третин бюджету. Навіть найбільш оптимістичні прогнози залишають дефіцит у 45 млрд доларів наступного року – майже чверть ВВП. Західні обіцянки наразі заповнюють щонайбільше 27,4 млрд доларів. "Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", – сказав The Economist високопоставлений чиновник.

Дослівно: "Обидва шляхи, які зараз відкриті для України – непевне перемир'я або тривала війна – є похмурими. "Якщо війна закінчиться, ми принаймні матимемо шанс вибратися з цього", – каже один з інсайдерів.

Але мир принесе свої проблеми: відновлення зруйнованої економіки; догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому; обурення; та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.

Продовжувати військові дії, звичайно, можливо, але це ще більше спустошить країну".
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:12

  Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях :lol:

Ага, на конях будуть їздити. :D :D
Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:13

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях :lol:

Ага, на конях будуть їздити. :D :D
Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.

Коні це для еліти, середній клас на віслюках. Чому Шаман прикрашає майбутнє життя там, мабуть агент.
flyman
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:14

Там вчера (?) при обсуждении 4х циферной книги кто-то петросянил "разве несогласных бьют?"
Ну вот - похоже, что таки да...
Одесит вчора записав відео, де розкритикував зупинку руху під час хвилини мовчання. Він заявив, що «активісти з картонками» блокують рух по всьому місту щоранку і створюють аварійні ситуації.

Сьогодні одеські ЗМІ виклали нове відео з цим чоловіком, який вибачається українською.
