Додано: Чет 25 вер, 2025 11:04

Бетон написав: ну що, війна продовжується на невизначений термін.

всіх вітаю. ну що, війна продовжується на невизначений термін.всіх вітаю.

Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах, пише The Economist у статті про військові, політичні та економічні проблеми України."Проблема, однак, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України швидше, ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована".Деталі: The Economist пише про брак демократичної легітимності в Україні."Довіра між урядом і суспільством зруйнована", – сказав високопоставлений чиновник виданню."Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до високопоставлених осіб. Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", – пише The Economist."Зеленський був більш демократичним на початку, але всі оплески відправили його в космос", – каже виданню інсайдер.Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати, близько двох третин бюджету. Навіть найбільш оптимістичні прогнози залишають дефіцит у 45 млрд доларів наступного року – майже чверть ВВП. Західні обіцянки наразі заповнюють щонайбільше 27,4 млрд доларів. "Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", – сказав The Economist високопоставлений чиновник.Дослівно: "Обидва шляхи, які зараз відкриті для України – непевне перемир'я або тривала війна – є похмурими. "Якщо війна закінчиться, ми принаймні матимемо шанс вибратися з цього", – каже один з інсайдерів.Але мир принесе свої проблеми: відновлення зруйнованої економіки; догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому; обурення; та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.Продовжувати військові дії, звичайно, можливо, але це ще більше спустошить країну".