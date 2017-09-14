хлопче, Україна воює завдяки Європі. ти сам ховаєшся у Львові - це теж близько до Європи. але чому ти собі дозволяєш таке зневажливе ставлення до Європи? не подобається - їдь собі до Раші, так схожий менталітет...
jump написав:Володимира Зеленського тепер не просять іти на неприємні поступки щодо землі, для оборони якої Україна втратила тисячі людей, а натомість спонукають до "неможливого" повернення території, яку не вдалося деокупувати під час контрнаступу влітку 2023 року.
Нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для України, оскільки визнає боротьбу українців і підтримує їхню позицію щодо повернення всієї окупованої Росією території, а також ідею НАТО щодо заповнення арсеналів Альянсу американською зброєю. Крім того, Трамп назвав "паперовим тигром" РФ, що за 3,5 роки змогла окупувати близько 20% території країни, яку сподівалася захопити за тиждень. https://focus.ua/uk/politics/725725-pov ... -zemel-cnn
Нова позиція Трампа(вкупі з позицією Зеленського) є жахливою новиною для України по причині того що Трамп(США) не планують збільшувати фінансування України. Якщо ви читали останні висловлювання Трампа - то він сказав - все фінансування за рахунок Європи. Європа повинна платити, США - ні. Тому питання - а як Україна має відвоювати території, якщо зброї не буде більше і грошей не буде більше, а скоріш за все буде менше?
Правда Трамп часто міняє свої позиції. А тим більше слова Трампа мало що значать, головне що він буде робити.
з іншого боку: - з США не потрібно погоджувати цілі ударів - США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
...... Тому питання - а як Україна має відвоювати території, якщо зброї не буде більше і грошей не буде більше, а скоріш за все буде менше? ......
Но это же вопрос к Европе - и к зеле. Трамп тут при чем вообще?
За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.
Схоже на різновид анекдоту про двох ковбоїв та 100 долл.