Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:02

  jump написав:Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...

хлопче, Україна воює завдяки Європі. ти сам ховаєшся у Львові - це теж близько до Європи. але чому ти собі дозволяєш таке зневажливе ставлення до Європи? :shock: не подобається - їдь собі до Раші, так схожий менталітет...
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:10

  Shaman написав:
  jump написав:Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...

не подобається - їдь собі до Раші

"Мыши, станьте ежиками!" (с)
Кордоны сначала открой...
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:12

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:In a nutshell, Трамп просто сказав зо продовження байденівських пакетів допомоги не буде

Допомога від Байдена - хор хом"ячків "мало, мало, мало, мало"
Відсутність допомоги від Трампа - хор хом"ячків "чудово, чудово, чудово, чудово"
))

тому що капельницями глюкози гангрену не вилікуєш.
Вам дай три хаймарси то знову почнете марити поверненням кубані та контрнаступом 14.0 на осінь 2048-го

М"яса мало не буває
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:13

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  jump написав:Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...

не подобається - їдь собі до Раші

"Мыши, станьте ежиками!" (с)
Кордоны сначала открой...

Можна я на Філіпіни тримати демографічний фронт
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:28

  jump написав:Володимира Зеленського тепер не просять іти на неприємні поступки щодо землі, для оборони якої Україна втратила тисячі людей, а натомість спонукають до "неможливого" повернення території, яку не вдалося деокупувати під час контрнаступу влітку 2023 року.

Нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для України, оскільки визнає боротьбу українців і підтримує їхню позицію щодо повернення всієї окупованої Росією території, а також ідею НАТО щодо заповнення арсеналів Альянсу американською зброєю. Крім того, Трамп назвав "паперовим тигром" РФ, що за 3,5 роки змогла окупувати близько 20% території країни, яку сподівалася захопити за тиждень.
https://focus.ua/uk/politics/725725-pov ... -zemel-cnn

Нова позиція Трампа(вкупі з позицією Зеленського) є жахливою новиною для України по причині того що Трамп(США) не планують збільшувати фінансування України.
Якщо ви читали останні висловлювання Трампа - то він сказав - все фінансування за рахунок Європи. Європа повинна платити, США - ні.
Тому питання - а як Україна має відвоювати території, якщо зброї не буде більше і грошей не буде більше, а скоріш за все буде менше?

Правда Трамп часто міняє свої позиції. А тим більше слова Трампа мало що значать, головне що він буде робити.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:34

  andrijk777 написав:
  jump написав:Володимира Зеленського тепер не просять іти на неприємні поступки щодо землі, для оборони якої Україна втратила тисячі людей, а натомість спонукають до "неможливого" повернення території, яку не вдалося деокупувати під час контрнаступу влітку 2023 року.

Нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для України, оскільки визнає боротьбу українців і підтримує їхню позицію щодо повернення всієї окупованої Росією території, а також ідею НАТО щодо заповнення арсеналів Альянсу американською зброєю. Крім того, Трамп назвав "паперовим тигром" РФ, що за 3,5 роки змогла окупувати близько 20% території країни, яку сподівалася захопити за тиждень.
https://focus.ua/uk/politics/725725-pov ... -zemel-cnn

Нова позиція Трампа(вкупі з позицією Зеленського) є жахливою новиною для України по причині того що Трамп(США) не планують збільшувати фінансування України.
Якщо ви читали останні висловлювання Трампа - то він сказав - все фінансування за рахунок Європи. Європа повинна платити, США - ні.
Тому питання - а як Україна має відвоювати території, якщо зброї не буде більше і грошей не буде більше, а скоріш за все буде менше?

Правда Трамп часто міняє свої позиції. А тим більше слова Трампа мало що значать, головне що він буде робити.

з іншого боку:
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:37

  andrijk777 написав:
  jump написав:Володимира Зеленського тепер не просять іти на неприємні поступки щодо землі, для оборони якої Україна втратила тисячі людей, а натомість спонукають до "неможливого" повернення території, яку не вдалося деокупувати під час контрнаступу влітку 2023 року.

Нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для України, оскільки визнає боротьбу українців і підтримує їхню позицію щодо повернення всієї окупованої Росією території, а також ідею НАТО щодо заповнення арсеналів Альянсу американською зброєю. Крім того, Трамп назвав "паперовим тигром" РФ, що за 3,5 роки змогла окупувати близько 20% території країни, яку сподівалася захопити за тиждень.
https://focus.ua/uk/politics/725725-pov ... -zemel-cnn

......
Тому питання - а як Україна має відвоювати території, якщо зброї не буде більше і грошей не буде більше, а скоріш за все буде менше?
......

Но это же вопрос к Европе - и к зеле. Трамп тут при чем вообще?
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:38

  Shaman написав:
  jump написав:Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...

хлопче, Україна воює завдяки Європі.


І рфія також.

За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:46

  Schmit написав:
  Shaman написав:
  jump написав:Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...

хлопче, Україна воює завдяки Європі.


І рфія також.

За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.

Схоже на різновид анекдоту про двох ковбоїв та 100 долл.

Теж саме. Тільки з посередником. Який у виграшу.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:03

  flyman написав:
  _hunter написав:Кордоны сначала открой...

Можна я на Філіпіни тримати демографічний фронт
нізя. Ти нам тут треба, будеш мовний патруль проводити в зсу.
