RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15248152491525015251>
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:10

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Кордоны сначала открой...

Можна я на Філіпіни тримати демографічний фронт
нізя. Ти нам тут треба, будеш мовний патруль проводити в зсу.

непальцям і непалкам?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40924
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:31

  andrijk777 написав:..........
Все це вірно, але давайте поставимо таке питання:
А чи були в персоналу чіткі інструкції як діяти в таких ситуаціях яка сталась на ЧАЕС?
Відповідь для мене майже очевидна - не було.
Це вже сьогодні, коли все розслідувано можна написати що "действия персонала были неудовлетворительными". Але коли треба прийняти рішення вже, а чітких інструкцій немає то очевидні помилки.
І на рахунок що раніше були фізики-ядерщики, а потім прості інженери - це дійсно слушне зауваження. В черговий раз підкреслює що чітких інструкцій у "простих інженерів" не було, а фізики-ядерщики розуміли процеси і таких помилок не допустили б.
Всё верно.
Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента.
Эксперимент по определению это нештатная ситуация.
Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36345
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё верно.
Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента.
Эксперимент по определению это нештатная ситуация.
Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.

Это так, но для промышленного реактора можно прописать в инструкции запрет на проведение экспериментов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8886
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:42

  flyman написав:.......
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів

Это не известно.
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Не США.
ОПЕК решило увеличивать квоты. + возможное замедление мировой экономики.

Кстати, по поводу Милея:
- Демонстрация поддержки президентом Хавьером Милеем со стороны правительства США, включая потенциальную финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, остановила обвал на рынках Аргентины.
- Перспектива поддержки со стороны США, вероятно, снизит стоимость акций, облигаций и валют Аргентины в преддверии важных национальных выборов.
- Потенциальное вмешательство укрепило уверенность в том, что Аргентине удастся избежать резкого роста спроса на валюту и у нее будет достаточно денег для покрытия предстоящих обязательств.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-24/bessent-halts-argentina-crisis-as-us-lifeline-upends-short-bets?srnd=homepage-europe
Можете там посмотреть подробнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36345
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:49

  Schmit написав:
  Shaman написав:
  jump написав:Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте

У вересні індійські НПЗ збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем.
https://lb.ua/world/2025/09/01/694016_r ... _z_rf.html
далі нафтопродукти переганяють стурбованим із гейропи...
подвійний профіт режимів...

хлопче, Україна воює завдяки Європі.


І рфія також.

За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.

Лукавые цифры.
€168,9 мільярда нам это чистая сумма.
€205 мільярдів, заплаченных РФ, включает стоимость добычи, транспортировки. Не знаю, сколько в итоге останется чистых, но точно существенно меньше, чем наши €168,9 мільярда.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36345
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:51

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Всё верно.
Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента.
Эксперимент по определению это нештатная ситуация.
Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.

Это так, но для промышленного реактора можно прописать в инструкции запрет на проведение экспериментов.

Не уверен, но, по-моему, их проводят и сегодня.
Какие-то эксперименты можно провести только на промышленном реакторе.
Имею ввиду эксперименты, касающиеся именно работы реактора. Чисто научные, конечно, никто там не проводит. В Чернобыле проводили эксперимент, касающийся работы турбины. И это делается именно для того, чтобы разработать инструкции для аварийных ситуаций.
Просто эксперимент должен быть чётко спланирован и при каких-то отклонениях немедленно прекращён и отложен на позже. А не пытаться сделать в срок во что бы то ни стало.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36345
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:02

збили паніку внаслідок атаки спекулянтів

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів

Это не известно.
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Не США.
ОПЕК решило увеличивать квоты. + возможное замедление мировой экономики.

Кстати, по поводу Милея:
- Демонстрация поддержки президентом Хавьером Милеем со стороны правительства США, включая потенциальную финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, остановила обвал на рынках Аргентины.
- Перспектива поддержки со стороны США, вероятно, снизит стоимость акций, облигаций и валют Аргентины в преддверии важных национальных выборов.
- Потенциальное вмешательство укрепило уверенность в том, что Аргентине удастся избежать резкого роста спроса на валюту и у нее будет достаточно денег для покрытия предстоящих обязательств.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-24/bessent-halts-argentina-crisis-as-us-lifeline-upends-short-bets?srnd=homepage-europe
Можете там посмотреть подробнее.

Таке враження, що "збили паніку" або "фінансову атаку" (як відомо, Сорос колись фунт стерлінга "атакував"), в статті це "sharp selloff" (різкий розпродаж). Буває достатньо "вербальних інтервенцій" (цитата: Whether the money materializes or not, investors said the prospect alone will likely be enough).

Власне в першому реченні основна теза:
Speculators seeking to profit from the selloffs racing through Argentina’s markets were stopped dead in their tracks by a powerful investor willing to take the opposite side of the trade: The US government.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40924
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:08

  flyman написав:з іншого боку:
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів

Після серпневих ударів на доставці нафти я зробив висновок що останні обмеження по цілях для України зняті(або Україна сама їх зняла).
  flyman написав:- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку

Це одна з ключових надій на Трампа перед виборами. Попередній раз, коли Трамп прийшов до влади - ціни на нафту сильно падали.
На цей раз вони впали, але слабо.
Зараз особливих надій що ціни сильно впадуть немає. До $60(Бренд) впасти можуть, але це явно не достатньо щоб зупинити агресію путіна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:12

  ЛАД написав:...
Стр.30:
и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.

...

"ничто не ново". це про аварію на Фукусімі
Персоналу на энергоблоках пришлось в свете карманных фонарей перечитывать аварийные инструкции, однако в них не оказалось никаких указаний, относящихся к полному обесточиванию. Более того, документация была составлена исходя из того, что будут доступны все критически важные показания приборов. К персоналу станции и управляющему Ёсиде пришло осознание того, что сложившаяся ситуация превосходит все ранее предполагавшиеся сценарии тяжёлых аварий[17]. При отсутствии относящихся к делу процедур персонал был вынужден действовать большей частью исходя из собственного понимания ситуации[18].
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9926
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:12

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  Shaman написав:хлопче, Україна воює завдяки Європі.


І рфія також.

За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.

Лукавые цифры.
€168,9 мільярда нам это чистая сумма.
€205 мільярдів, заплаченных РФ, включает стоимость добычи, транспортировки.

Ну так, частину з цих €205 мільярдів отримали у вигляді зарплат співробітники компаній, комусь пішли прибутки, дивіденди, податки і т.д. Таким чином майже всі ці кошти якось та й попрацювали на ворожу економіку.
Так і у нас далеко не всі €168,9 мільярди допомоги пішли на озброєння.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 25 вер, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15248152491525015251>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127748
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3597)
25.09.2025 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.