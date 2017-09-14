|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:16
Да, поинтересовался ценами на бензин.
Действительно, заметно выросли.
Тем не менее, существенно ниже наших - 69 руб.
Напомню, на сегодня курсы грн и руб к доллару 41,4105 и 83,9914, соответственно.
Т.е. цена бензина в пересчёте на грн примерно 35 грн.
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:19
andrijk777 написав: flyman написав:
з іншого боку:
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів
Після серпневих ударів на доставці нафти я зробив висновок що останні обмеження по цілях для України зняті(або Україна сама їх зняла).
flyman написав:
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Це одна з ключових надій на Трампа перед виборами. Попередній раз, коли Трамп прийшов до влади - ціни на нафту сильно падали.
На цей раз вони впали, але слабо.
Зараз особливих надій що ціни сильно впадуть немає. До $60(Бренд) впасти можуть, але це явно не достатньо щоб зупинити агресію путіна.
Встречал прогнозы и до 50.
Посмотрим.
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:21
ЛАД написав:
Да, поинтересовался ценами на бензин.
Действительно, заметно выросли.
Тем не менее, существенно ниже наших - 69 руб.
Напомню, на сегодня курсы грн и руб к доллару 41,4105 и 83,9914, соответственно.
Т.е. цена бензина в пересчёте на грн примерно 35 грн.
Якщо є.
Ви ж розумієте, що наразі є як і у ваші солодки часи 2 ринки: там де дешево але не купити, там де купити але ціна не така солодка?
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:28
ЛАД написав: andrijk777 написав: flyman написав:
з іншого боку:
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів
Після серпневих ударів на доставці нафти я зробив висновок що останні обмеження по цілях для України зняті(або Україна сама їх зняла).
flyman написав:
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Це одна з ключових надій на Трампа перед виборами. Попередній раз, коли Трамп прийшов до влади - ціни на нафту сильно падали.
На цей раз вони впали, але слабо.
Зараз особливих надій що ціни сильно впадуть немає. До $60(Бренд) впасти можуть, але це явно не достатньо щоб зупинити агресію путіна.
Встречал прогнозы и до 50.
Посмотрим.
Соскін казав, що бюджет складено із розрахунку $59 Уралс
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:29
ЛАД написав:
Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента
.
Эксперимент по определению это нештатная ситуация
.
Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.
Наскільки я зрозумів(я не експерт) такого роду експерименти проводились відносно часто - раз в пару місяців(або навіть раз в місяць), а не раз в пару років.
Іншими словами це був "рядовий експеримент" а не унікальний, і ситуація відповідно не настільки нештатна.
Нештатною вона стала в процесі. Спочатку ніякої нештатності не передбачалось і відповідно ніяких особливих інструкцій не потрібно було.
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:34
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Но стоит учесть, что авария произошла во время эксперимента
.
Эксперимент по определению это нештатная ситуация
.
Для нештатной ситуации сложно предусмотреть чіткі інструкції.
Наскільки я зрозумів(я не експерт) такого роду експерименти проводились відносно часто - раз в пару місяців(або навіть раз в місяць), а не раз в пару років.
Іншими словами це був "рядовий експеримент" а не унікальний, і ситуація відповідно не настільки нештатна.
Нештатною вона стала в процесі. Спочатку ніякої нештатності не передбачалось і відповідно ніяких особливих інструкцій не потрібно було.
Такого роду, це які?
Наскільки розумію, мова ішла про вимірювання часу пробігу вільного пробігу турбіни при вимкненому реакторі (тосбто скільки часу вона буде крутитися генеруючи е.е.), і прогавали момент включення, щоб зафіксувати перебіг експеременту, тому вирішили повторити (от цього не потрібно було робити, так як незакінчилися динамічні процеси від першого)
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:40
andrijk777 написав: flyman написав:
з іншого боку:
- з США не потрібно погоджувати цілі ударів
Після серпневих ударів на доставці нафти я зробив висновок що останні обмеження по цілях для України зняті(або Україна сама їх зняла).
flyman написав:
- США взяло курс на зниження ціни нафти на світовому ринку
Це одна з ключових надій на Трампа перед виборами. Попередній раз, коли Трамп прийшов до влади - ціни на нафту сильно падали.
На цей раз вони впали, але слабо.
Зараз особливих надій що ціни сильно впадуть немає. До $60(Бренд) впасти можуть, але це явно не достатньо щоб зупинити агресію путіна.
