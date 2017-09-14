Shaman написав:хлопче, Україна воює завдяки Європі.
І рфія також. За даними Єврокомісії від ЄС загальна підтримка Україні з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні становить приблизно €168,9 мільярда. За той же період ЄС витратив понад €205 мільярдів на імпорт енергоносіїв з Росії.
Схоже на різновид анекдоту про двох ковбоїв та 100 долл. Теж саме. Тільки з посередником. Який у виграшу.
Треба бути дуже великим фахівцем щоб порівнювати Купівлю необхідного З Безкоштовною передачею створеного.... Видно матриця розгулялась... ПС правда гуляти вона почала ще в 1966 році.. коли був створений Ч-єбу-рашка..... От тільки не зрозуміло Навіщо там Ч?
detroytred написав:...... Оце повідомлення за Суб 26 бер, 2022 16:07 з заголовком "Надія є":
lapay написав: Другий тиждень ведуться міські бої. Но ми тримаємо все на контролі і з кожним днем відправляємо в пекло все більше окупантів. Вони намагаються захоплювати будинки, ми їх звідти вибиваємо. Ми будемо тримати Маріуполь до останнього. Маріуполь є і буде українським.
Рано чи пізно деблокада відбудеться. Ми не будемо розповідати всіх деталей. Я мав коротку бесіду з Президентом Зеленським. Нехай це залишиться під грифом секретно. Над операцією працює і військове керівництво держави. Обов’язково буде успіх у цієї операції. І ми вистоїмо. https://www.0629.com.ua/news/3358542/ev ... usiv-video
А от і протилежний приклад Суб 26 бер, 2022 16:50:
jay2004 написав:
vitaliian написав:---------------------------- Вкладчик1234 . А Херсон? ---------------------------- ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
Утром Пентагон уже лепетал про это. Думал, деза. Но видимо, выбьют Херсон у рашиков!!
Розклади в текі Буданова... І навіть вони можуть давати помилкові висновки.
Честно говоря, не увидел никакой протилежності. Но это не важно. Для 26 марта 2022 могу понять смысл этих высказываний. Так же как "две недели" Арестовича. А вот будановский "кофе в Ялте"... И некоторые сегодняшние. Но бог с ними всеми. Прошёл по этим ссылкам и посмотрел несколько страниц. Насколько тот форум отличается от сегодняшнего. Куча забаненных авторов, чьи посты сегодня воспринимались бы совершенно нормально.
и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.
"ничто не ново". це про аварію на Фукусімі
Персоналу на энергоблоках пришлось в свете карманных фонарей перечитывать аварийные инструкции, однако в них не оказалось никаких указаний, относящихся к полному обесточиванию. Более того, документация была составлена исходя из того, что будут доступны все критически важные показания приборов. К персоналу станции и управляющему Ёсиде пришло осознание того, что сложившаяся ситуация превосходит все ранее предполагавшиеся сценарии тяжёлых аварий[17]. При отсутствии относящихся к делу процедур персонал был вынужден действовать большей частью исходя из собственного понимания ситуации[18].
andrijk777 написав:Наскільки я зрозумів(я не експерт) такого роду експерименти проводились відносно часто - раз в пару місяців(або навіть раз в місяць), а не раз в пару років. Іншими словами це був "рядовий експеримент" а не унікальний, і ситуація відповідно не настільки нештатна. Нештатною вона стала в процесі. Спочатку ніякої нештатності не передбачалось і відповідно ніяких особливих інструкцій не потрібно було.
По разным источникам, от разных специалистов картина относительно эксперимента разнится. Как я понял Острецова (ссылку давал), то это один из рядовых экспериментов. Но есть свидетельства об Томе Петровиче Николаеве. Судя по всему его оценка была следующей. Во время остановок реактора на очередной планово-предупредительный ремонт проводят обычно различные испытания оборудования, в том числе и нестандартные. К нестандартным он отнес ипытание, ое было проведено на ЧАЭС. Причем ровно за месяц до аварии в Чернобыле ему на курской предлагали провести тоже самое. Он отказался. Причем курская работала с усиленной системой безопасности реактора через автоматический ввод удлиненных стержней поглотителей. (Я в этом не разбираюсь). Опять же относительно роли сотрудника ЦК Копчинского. Острецов относит его к категории сознательного вредителя. Читал, что со слов В. Комарова, работавшего на Смоленской АЭС на щит управления в чернобольской звонил Копчинский. Это относительно приказа о поднятии мощности. Утверждал, что лично слышал запись звонка.
Увечері 24 вересня російські війська з РСЗВ "Град" атакували Семенівку на прикордонні Чернігівщини. Зафіксували щонайменше 38 вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та виникли кілька пожеж.
Зранку 25 вересня із 7:20 до 7:45 у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 ударів БпЛА. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Близько 30 000 абонентів у Ніжині залишилися без електрики. Попередньо, про травмованих не відомо.