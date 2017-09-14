Додано: Чет 25 вер, 2025 17:51

pesikot написав: Організовуй ... Організовуй ...

Кроме этого Зеленский отметил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы не террористы". Но он намекнул, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенями."Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, это им в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им", - сказал он."Если они нападут на нас, мы ответим им" ----- ?Матриця.Замахи на Буданова, Зе і т.д. є, але напад (ударами по "центрах прийняття рішень", "центрам російської влади") єто другоє, виходить.___________________________________Бачення Касьянова (ще у 2024 році):"Звідси висновок: Путін не б'є по наших "центрах", щоб не били по його "центрах". Це такий негласний (або гласний — через партнерів) договорняк. Путіну до лампочки той Бєлгород, чи навіть Кримський міст. Він боїться — особисто боїться — смерті. Для нього ця війна, імперія, всесвіт — усе це позбавлене сенсу, якщо до нього прилетить. Цей страх екзистенційний, страх безумця.Ми маємо навчитися керувати його страхом."