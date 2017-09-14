RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:47

  pesikot написав:Новини Чернігівщинни
Увечері 24 вересня російські війська з РСЗВ "Град" атакували Семенівку на прикордонні Чернігівщини. Зафіксували щонайменше 38 вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та виникли кілька пожеж.
Зранку 25 вересня із 7:20 до 7:45 у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 ударів БпЛА. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Близько 30 000 абонентів у Ніжині залишилися без електрики.
У Чернігові вдень 25 вересня армія РФ атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста.
Жителям Чернігова рекомендують зробити запаси питної води. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".
За інформацією АТ "Чернігівобленерго", внаслідок атаки РФ по Чернігову після 14 години 25 вересня без електропостачання залишилися понад 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району.

Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка.
Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить их энергетику". Отже, їх мета зрозуміла, так само як і їх переляк.
Сьогодні у міжнародних новинах пишуть про бесперебійне постачання нам зброї від США, за яку платитиме ЄС. Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, пошкоджені 2 Ан-26, мінус РЛС і ще там шось по нпз. "На бензоколонці стабільно меншає бензину" - про це вже з кожної праски у них, у нас і на весь світ. Навіть Кінь вчора проржав шось невнятне про перемовини - шо необхідно провести скрізь референдуми, щоб захистити права руськомовних в Україні. Як не крути, а це вже певний відхід від вимог капітуляції.
fler

 
Повідомлень: 5861
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:13

  fler написав:Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка.
Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, пошкоджені 2 Ан-26, мінус РЛС і ще там шось по нпз. "На бензоколонці стабільно меншає бензину" - про це вже з кожної праски у них, у нас і на весь світ. Навіть Кінь вчора проржав шось невнятне

У нас так, з кожної праски.
Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:19

  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.

Та ні. Микол не так багато як комусь здається.
Трохи поцікавився які професії мають бронь в Україні, і зрозумів що скоро все скінчиться.
UA
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:23

  detroytred написав:
  flyman написав:Так і що у відповідь за поверх Кабміна навчили?


Олександр Корнієнко: «Ракетний удар рф по будівлі Кабміну доводить, що загроза так званим центрам ухвалення рішень існує, але депутати готові перенести систему і голосувати руками-ногами».
https://www.facebook.com/100064203664813/posts/олександр-корнієнко-ракетний-удар-рф-по-будівлі-кабміну-доводить-що-загроза-так-/1180512064098905/

Тобто це влучання якби)) не рахується.

Ясно, це було до останнього китайського попередження. Там не знали.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 25 вер, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40929
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:23

  Banderlog написав:
  fler написав:Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка.
Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, пошкоджені 2 Ан-26, мінус РЛС і ще там шось по нпз. "На бензоколонці стабільно меншає бензину" - про це вже з кожної праски у них, у нас і на весь світ. Навіть Кінь вчора проржав шось невнятне

У нас так, з кожної праски.
Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?

Я тобі можу сказати - перед тим, як рашисти тікали від Чернігова, то напередодні, вони влаштували хаотичний обстріл міста з артилерії та міноментів
Гатили, куди прилетить
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12168
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:26

  pesikot написав:Я тобі можу сказати - перед тим, як рашисти тікали від Чернігова, то напередодні, вони влаштували хаотичний обстріл міста з артилерії та міноментів
Гатили, куди прилетить

Тікали від тебе та твоєї довідки я так розумію.
UA
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:27

  UA написав:
  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.

Та ні. Микол не так багато як комусь здається.
Трохи поцікавився які професії мають бронь в Україні, і зрозумів що скоро все скінчиться.

У тебе синдром мента - вЯлічіє
Все на себе одного примірюєшь - якщо ти в Хорватії, то все скоро закінчиться

Ось така ментівська невибаглива "логіка" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12168
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:29

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка.
Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, пошкоджені 2 Ан-26, мінус РЛС і ще там шось по нпз. "На бензоколонці стабільно меншає бензину" - про це вже з кожної праски у них, у нас і на весь світ. Навіть Кінь вчора проржав шось невнятне

У нас так, з кожної праски.
Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?

Я тобі можу сказати - перед тим, як рашисти тікали від Чернігова, то напередодні, вони влаштували хаотичний обстріл міста з артилерії та міноментів
Гатили, куди прилетить
по запоріжжі вже 3 дня довбуть.напевно тут тож панікують
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:39

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:У нас так, з кожної праски.
Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?

Я тобі можу сказати - перед тим, як рашисти тікали від Чернігова, то напередодні, вони влаштували хаотичний обстріл міста з артилерії та міноментів
Гатили, куди прилетить
по запоріжжі вже 3 дня довбуть.напевно тут тож панікують

Це теж паніка

Тобі, який в ЗСУ, це повинно було б бути зрозуміло

Звісно, якщо ти займаєшься, не тільки крадіжкою сметани )

PS. Якась дивина, про Запоріжжя ти згадав.
А про те, що там завалили СУ-34, не згадав

"Совпадєніє ? Не думаю" ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12168
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:43

  UA написав:
  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.

Та ні. Микол не так багато як комусь здається.
Трохи поцікавився які професії мають бронь в Україні, і зрозумів що скоро все скінчиться.

А які?
Щоб не шукати.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36351
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
