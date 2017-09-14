Маркетологи, фаст фуд... всі хто проплатив.
|
|
|
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:58
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:09
Це середній вік ЗСУ
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:09
flyman
Хто тримав від моменту розлучення і до 2022 року?
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Олена зустрілась з Меланією. Хтось насміхався, що відмовила Меланія
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:37
Кінчайте тату торгувати
Кінчайте тату торгувати, бо здачу нема чим давати.
Додано: Чет 25 вер, 2025 20:47
середній десь 47. А цей таки старий. Завалює влада мобілізацію
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 25 вер, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 вер, 2025 21:43
Влада свідомо завалила мобілізацію та обнулила престиж ЗСУ.
Все що зараз відбувається я писав з весни 2024.
Модератор підтвердить, так як видаляв мої повідомлення з тверезим поглядом на ситуацію, коли більшість ковбасило від контрнаступів на Урал.
Додано: Чет 25 вер, 2025 22:19
Додано: Чет 25 вер, 2025 22:20
Берлінська...
Ну як же нема системи? - є. Оте, що є, оте і є системою.
Розумна ж жінка, але навіщо сама себе обманює? Без отієї оцифровки й так оточення чудово знає про всі ТТХ, айкю тощо що підлеглих, що начальників.
Оцифровка, да будь-що інше - це лише інструменти. Відображення інформації. Ну буде ще краще видно і що?
Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі..
Виникне потреба у влади в цих нових принципах, то що з оцифровкою, що без неї будуть призначати на відповідні посади здебільшого відповідних даним посадам людей.
А так система....призначають тих, кого треба(( Знімають лише в крайньому випадку - коли накосячать поза межами меж.
От і вся система.
Якої начебто нема.
Додано: Чет 25 вер, 2025 22:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дел
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 25 вер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
|