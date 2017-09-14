RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15252152531525415255>
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:58

  ЛАД написав:
  UA написав:
  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.

Та ні. Микол не так багато як комусь здається.
Трохи поцікавився які професії мають бронь в Україні, і зрозумів що скоро все скінчиться.

А які?
Щоб не шукати.

Маркетологи, фаст фуд... всі хто проплатив.
UA
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:09

Це середній вік ЗСУ
https://www.youtube.com/shorts/1HFv_c2Vdyg
UA
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:09

flyman

Можна я на Філіпіни тримати демографічний фронт


Хто тримав від моменту розлучення і до 2022 року?
Hotab
 
Повідомлень: 16441
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Олена зустрілась з Меланією. Хтось насміхався, що відмовила Меланія
Hotab
 
Повідомлень: 16441
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:37

Кінчайте тату торгувати

  detroytred написав:Тому тут потрібно думати не тільки про КАБи тут треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми зможемо зробити, якщо дрони, наприклад, будуть мати дальність по 60-70 кілометрів робити кіл зону, і тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон безсумнівно, Суми, Чернігів.

Кінчайте тату торгувати, бо здачу нема чим давати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40930
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:47

  UA написав:Це середній вік ЗСУ
https://www.youtube.com/shorts/1HFv_c2Vdyg
середній десь 47. А цей таки старий. Завалює влада мобілізацію https://www.youtube.com/watch?v=U1A-5o7lqoc
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 25 вер, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 22:20

  Banderlog написав:
  UA написав:Це середній вік ЗСУ
https://www.youtube.com/shorts/1HFv_c2Vdyg
середній десь 47. А цей таки старий. Завалює влада мобілізацію https://www.youtube.com/watch?v=U1A-5o7lqoc

Берлінська...

Ну як же нема системи? - є. Оте, що є, оте і є системою.

Розумна ж жінка, але навіщо сама себе обманює? Без отієї оцифровки й так оточення чудово знає про всі ТТХ, айкю тощо що підлеглих, що начальників.

Оцифровка, да будь-що інше - це лише інструменти. Відображення інформації. Ну буде ще краще видно і що?

Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі..
Виникне потреба у влади в цих нових принципах, то що з оцифровкою, що без неї будуть призначати на відповідні посади здебільшого відповідних даним посадам людей.


А так система....призначають тих, кого треба(( Знімають лише в крайньому випадку - коли накосячать поза межами меж.
От і вся система.
Якої начебто нема.
detroytred
 
Повідомлень: 25623
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 22:46

  Бетон написав:
  Hotab написав:Олена зустрілась з Меланією. Хтось насміхався, що відмовила Меланія

Скумбрія приїхала вчить, як фарширувати задницю курки?

Та хз .. Але якщо «дітям» випросить пару мільйонів з якого небудь благодійного фонду, то хай буде..

Взагалі, мені мабуть не зрозуміти цей феномен , коли молоді гарні дівчата (тьоті) зустрічаються з набагато старшими. З непросто «набагато»,, але ще міцними, а вже такими що вже навіть вимагають догляду.
Бандерлог також багато спілкується з баришнями перед тим як, в процесі , та після того, може він знає відповіді 😅😅
У чорношкірих різниця у 20 років норма, але ж Меланія наче не з них.. та і різниця більше .
Hotab
 
Повідомлень: 16441
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 22:56

  Бетон написав:Скумбрія ...

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40930
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 23:41

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Олена зустрілась з Меланією. Хтось насміхався, що відмовила Меланія

Скумбрія приїхала вчить, як фарширувати задницю курки?

Та хз .. Але якщо «дітям» випросить пару мільйонів з якого небудь благодійного фонду, то хай буде..

Взагалі, мені мабуть не зрозуміти цей феномен , коли молоді гарні дівчата (тьоті) зустрічаються з набагато старшими. З непросто «набагато»,, але ще міцними, а вже такими що вже навіть вимагають догляду.
Бандерлог також багато спілкується з баришнями перед тим як, в процесі , та після того, може він знає відповіді 😅😅
У чорношкірих різниця у 20 років норма, але ж Меланія наче не з них.. та і різниця більше .
Если вы имеете ввиду её мужа, то он сделал ей предложение, когда ему было 58, а ей 34. Вполне нормально. Он был ещё вполне міцний. И она могла не рассчитывать, что он столько проживёт. И при его деньгах ей точно не придётся его доглядати.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36352
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
