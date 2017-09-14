RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 09:44

Кричали женщины0 ура
И в воздух лифчики бросали
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 09:44

  fler написав:захистити права руськомовних в Україні.

А їх та нас хтось ображав? :?
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 09:46

  fler написав:
По-третє, порівняйте що писали у кацапських ТГ каналах у 2022 і що пишуть зараз - паніка у їхніх воєнкорів очевидна, а ширнармаси крім паніки висловлюють невдоволення і песимізм. З чого б це в них так різко змінилися думки?

Очевидним є, що з 2022 і на 2025 --- це однозначно не може визначатися, як різко 😁
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 09:55

  fox767676 написав:Кричали женщины0 ура
И в воздух лифчики бросали

Імхо.
За двох умов:
1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.

Україна гарантовано переможе.
Вів 05 лип, 2022 11:21
  detroytred написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.

Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки.
А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить

Що може переломити хід війни?
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.

*Війна – це завжди злочин і величезна трагедія. Але будь-яка війна, навіть найдовша, рано чи пізно видихується. Окупанти – гарні чи погані, колись втомлюються і йдуть геть.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vijnu.html
Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.


Питання лише в ціні...
Сотий раз повторюю -- ми лише на початку шляху та спіралей посилювання в самих різних сферах життя та війни.


Ще одне імхо, точніше припущення --- за правильної політики влади України мала б змогу обмежитися "ціною", як ото Молдова Придністров'ям...
І зараз би допомогала якомусь умовному Казахстану у його війні з ведмедем (нехай і желейним).

Але боротьба з одвічним ворогом і "ми за ціной не постоїмо"... це теж саме, що діди воювали...
Так, то й так.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:35

  Hotab написав:«В російському полоні не так і погано», - писав Хантер

Ну так уж прямо врать не нужно...
Хантер писав -- чуть ошибившись в процентах -- "большинство через это не проходит".
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.

Україна гарантовано переможе.


досить блазнювати, хоча розумію що дурний приклад Трампа заразливий :)
фінал схватки між менщ розвинутими та забезпеченими з більш розвинутими та забезпеченими очевидний, тільки якщо перші не додумаються поступитися у просторі щоб виграти у часі, тоді шанс на щось є
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:39

  fox767676 написав:
  detroytred написав:1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.

Україна гарантовано переможе.


досить блазнювати, хоча розумію що дурний приклад Трампа заразливий :)
фінал схватки між менщ розвинутими та забезпеченими з більш розвинутими та забезпеченими очевидний, тільки якщо перші не додумаються поступитися у просторі щоб виграти у часі, тоді шанс на щось є

Сентенції в стилі:
- На городі бузина, а Києві дядько.
- Скільки потрібно колючого дроту обмотати кілограм сушених коників.
- Навіщо мені холодильник, якщо я не палю.
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:41

flyman
ти коли вже в окіп? ідеали фаріон самі по собі не переможуть
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:42

  _hunter написав:
  Hotab написав:«В російському полоні не так і погано», - писав Хантер

Ну так уж прямо врать не нужно...
Хантер писав -- чуть ошибившись в процентах -- "большинство через это не проходит".

А через що проходить більшість? Бачу у вас, як і джампа, якісь цікаві "источники информации" в наявності.
stm
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:43

  fox767676 написав:
  detroytred написав:1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.

Україна гарантовано переможе.


досить блазнювати, хоча розумію що дурний приклад Трампа заразливий :)
фінал схватки між менщ розвинутими та забезпеченими з більш розвинутими та забезпеченими очевидний, тільки якщо перші не додумаються поступитися у просторі щоб виграти у часі, тоді шанс на щось є


Ну таке моє бачення. Без блазнювання, тролінгу. Моє.



До речі, процитую Чаплигу: "Трамп протролив Україну" (стосовно кордонів 91-го).
В нього таке.
І співпадає дослівно з вашим.
Тобто у вас з ним таке. Ну і нехай.
