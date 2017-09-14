"одна мова - одна область" рахується як перемога?
у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щодо тролінгу це думка більшості спікерів-центристів, не переможного, але і не медведчуківського-азарівського спрямування
Влучніше за усіх висловився, Балашов, хоч я його і не дуже поціновую, але останні часи він здається щирим
1ша зустріч в овальному кабінеті, кожен наполягає на своєму, скандал на межі розриву
2га зустріч - Зеленський пішов іншим шляхом , на словах погоджуючись в усьому
з Трампом, на ділі тримаючи кукіш в кишені
3тя зустріч - Трамп просто відзеркалив поведінку Зеленського, дуже тонко та майстерно
Чаплигу вже відлучають від цицькі , якийчь час побуде незалежним експертом, поки його не зафрахтує хтось інший, можливо і ростовсько-підмосковні бігунці
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:57
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:58
Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:01
