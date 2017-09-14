RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15254152551525615257
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:58

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Імхо.
За двох умов:
1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе.

"одна мова - одна область" рахується як перемога?
у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року


Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
https://glavcom.ua/country/society/zast ... e_vignette
detroytred
 
Повідомлень: 25628
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:18

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:До речі, процитую Чаплигу: "Трамп протролив Україну" (стосовно кордонів 91-го).
В нього таке.
І співпадає дослівно з вашим.
Тобто у вас з ним таке. Ну і нехай.


1ша зустріч в овальному кабінеті, кожен наполягає на своєму, скандал на межі розриву
2га зустріч - Зеленський пішов іншим шляхом , на словах погоджуючись в усьому
з Трампом, на ділі тримаючи кукіш в кишені
3тя зустріч - Трамп просто відзеркалив поведінку Зеленського, дуже тонко та майстерно

Шлюбні ігри:

Коли жінка каже "так", це означає "не знаю",
Коли жінка каже "не знаю", означає "ні",
Коли жінка каже "ні", означає "так".


Мені це моменти з Tom and Jerry нагадує
кли пес чи кіт після якогось часу здогадуються про своє справжнє становище
("jackass")
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ОБСЄ опублікувала звіт про катування і страти українських полонених: майже 90% звільнених свідчили про жорстоке поводження
Свідчення звільнених військовополонених показують, що 89,4% з них зазнали певної форми жорстокого поводження, зокрема 63,8% – фізичного насильства, 55,2% – психологічного насильства та 42,9% – сексуального насильства. Це поширене явище в місцях тримання під вартою та виправних колоніях по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Місія робить висновок, що катування та жорстоке поводження з українськими військовополоненими є поширеними та систематичними і не обмежуються ізольованими місцями.

але деяка мразота дозволяє собі розповідати, що ви таке кажете, немає цього. але вона не помиляється, вона свідомо бреше. треба їй побажати, щоб вона так само "не потрапила" під тортурами - а інакше це не лікується...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9927
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:45

  fler написав:fler
Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка.
Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, знищені 2 Ан-26, мінус 2 РЛС і ще там шось по нпз.


Свідоме перекручування і маніпуляція від Лада нікого не дивують.)))
По-перше, у перший рік війни з рф обстріли відбувалися виключно на Донбасі. Просто Лад рахує початок війни чомусь з 2022, як всі пропагандони.
По-друге, у 2022 Харків обстрілювали щодня, бо намагалися його захопити, тому що "Київ за три дні".
По-третє, порівняйте що писали у кацапських ТГ каналах у 2022 і що пишуть зараз - паніка у їхніх воєнкорів очевидна, а ширнармаси крім паніки висловлюють невдоволення і песимізм. З чого б це в них так різко змінилися думки? Вони ж (росармія) перемагають, нє?

Не каждый способен смириться с мыслью, что ему всю жизнь врали, а он этому верил и строил свою жизнь в рамках ограниченной той самой брехней. ЛАД просто зафиксировал или застопорил естественное желание мужчины узнавать правдивые подробности. Не уверен, что это возрастное, так как встречаю такие случаи и у людей среднего возраста. Война не делает людей здоровее.

Что касается появление пессимизма у кремлеботов, то главное не забывать, что они на работе и следовательно выполняют то, что им спускают сверху. Подтверждаю Ваши наблюдения. У меня такое же впечатление от их блоггеров в последние дни. Что-то подозрительно синхронно они начали генерировать недовольство. Правда оно фильтруется типа случайными сообщениями, что может кто-то в росии и п***, но путин все равно молодец. Тренд недовольства направлен на длительность войны, большие потери и, что очень интересно и требует объективного изучения, на нехватку людей для сво. Подводят к мысли о том, что пора сделать паузу. Особенно страдают по какой-то своей военной группировке в Донецкой области, попавшей в окружение и разбиваемой ВСУ.

Подозреваю, что это вызвано еще введением новых пошлин со стороны США. Встречал короткие сообщения о пошлинах для индийских фармкомпаний. Представляете какой это удар по стране, закупающей в росии нефть? Без их таблеток США со своей фармакологией проживет комфортно, а вот Индию ожидает бурление с последующим падением национальной валюты. Страны, поддерживающие войну в Украине, избирательно по одной начинают хлестать кнутом в виде пошлин.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1871
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:47


що ви таке кажете, немає цього. але вона не помиляється,[/quote]
Перечитай то сообщение - в котором я оставил ссылку, из которой ты эту цитату взял.
Нет там слов "немає цього" - не брэши.
_hunter
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Подтверждаю Ваши наблюдения. У меня такое же впечатление от их блоггеров в последние дни. Что-то подозрительно синхронно они начали генерировать недовольство.

Ну и ...? Вы подозреваете что недовольство наигранное , но выводы сделать не в состоянии, и идете на поводу спланированного вражеского ипсо, агент буратино?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15254152551525615257
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998964
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5074)
26.09.2025 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.