Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:31

  Hotab написав:

Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи


Фарш назад не прокручується (с) хтось з великих …

"мама, он нас посчитал!“ (с)
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:45

  jump написав:Якщо ми не можемо повернути силою території, ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це добрий компроміс, - Зеленський 8)

Справа не у територіях. Справа в незалежності України, у нашому людинолюбстві, у нашому народі, - Зеленський на відповіді на питання про повернення всіх територій :lol:

Якщо завтра Путін погодиться на перемир'я на будь-який термін - в Україні одразу можуть відбутися вибори, - Зеленський

:lol:


А скільки там? На пару см вищі за звичайні ? А Вова менше нервувати буде, більш виважені речі казати. Хай буде :)
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:10

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі..
......
Какие и как?
Коли ти призначаєш собі! ж в помічники! а-ля "Баканова", або знімаєш "Залужного"...
.......
І т.д.
І за такими принципами всі відповідно і до низу, бо як же може за таких умов бути інакше.
Это не принципы, а действия.

Система формується згори вниз, а не навпаки. Саме згори до низу.
Рішення приймаються вищестоящими. Важелі-інструменти саме в них.
В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.

Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.
Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо.
А вот как этого добиться?
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:24

Парусник может вьідержать только 10 пасажиров

  _hunter написав:
  Hotab написав:

Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи


Фарш назад не прокручується (с) хтось з великих …

"мама, он нас посчитал!“ (с)
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..

якщо хто не в курсі мема
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:26

  Water написав:
  fler написав:захистити права руськомовних в Україні.

А їх та нас хтось ображав? :?
Непризнание ошибок гарантирует их повторение.
Вас лично, вероятно, нет.
На Донбассе почему-то считали иначе.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:37

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Кричали женщины ура
И в воздух лифчики бросали

Імхо.
За двох умов:
1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.

Україна гарантовано переможе.
Вів 05 лип, 2022 11:21
  detroytred написав:..........
Що може переломити хід війни?
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
.......
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.

Ще одне імхо, точніше припущення --- за правильної політики влади України мала б змогу обмежитися "ціною", як ото Молдова Придністров'ям...
І зараз би допомогала якомусь умовному Казахстану у його війні з ведмедем (нехай і желейним).

Але боротьба з одвічним ворогом і "ми за ціной не постоїмо"... це теж саме, що діди воювали...
Так, то й так.
С этим согласен.
Но чего не было, того не было. Да и сегодня нет.
Так, то й так.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:40

  ЛАД написав:
  Water написав:
  fler написав:захистити права руськомовних в Україні.

А їх та нас хтось ображав? :?
Непризнание ошибок гарантирует их повторение.
Вас лично, вероятно, нет.
На Донбассе почему-то считали иначе.

А их кто-то спрашивал ?

зашел отряд Гиркина и всё завертелось, не спрашивая жителей Донбасса
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:51

  detroytred написав:
  Letusrock написав:...........
"одна мова - одна область" рахується як перемога?
у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року

Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
https://glavcom.ua/country/society/zast ... e_vignette
Очень надеюсь, что он прав, кода говорит о том, что случаи жёсткой бусификации это именно случаи, которые сильно "підсвічуються". Правда, вызывают некоторое смущение его слова, что большинство просто готовится к службе и ждёт повестку и при
получении идёт в рекрутинговые центры. Как-то не слышу о вручении повесток, в основном всех именно "вылавливают". И он сам говорит о жёсткой работе ТЦК.

Кстати, о принципах.
В РФ то ли уже приняли (кажется, да), то ли рассматривают закон, по которому уголовники, призванные из тюрем, в случае дезертирства получают 12 лет. Вот не знаю, какое наказание для не уголовников. Это к вопросу об СЗЧ.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:55

  buratinyo написав:...........
Не каждый способен смириться с мыслью, что
то, что, ему кажется "правдивыми подробностями", в действительности фантастика и сказки для детей.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:58

  ЛАД написав:Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.

Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники.
Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.

В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.

А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 26 вер, 2025 15:04, всього редагувалось 1 раз.
