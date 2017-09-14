RSS
  #<1 ... 15257152581525915260
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атакує енергетичні обʼєкти Чернігівщини: є кілька влучань
Як ідеться у повідомленні, через це у Чернігові та Чернігівському районі перебої з електропостачанням.
...
За інформацією патрульної поліції Чернігівської області, у зв’язку з відключенням електропостачання в Чернігові тимчасово не працює частина світлофорів.
...
Також інформує КП "Чернігівводоканал" про те, що 26 вересня о 13:40 були знеструмлені усі об’єкти підприємства.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:04

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..

то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині.

Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...

Так я не зрозумів, фарш Флаймана назад прокручується чи ні?
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:15

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав: В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.
Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо.
А вот как этого добиться?
1 А що Ви хочете почути від демагога-звичайного?
В нього ж про одне і те саме-два різних твердження , в залежності від того хто це те саме пише..
Якщо я пишу
Людина сама повинна затрачати зусилля на покращення своєї діяльності(життя)
це єралашик який претендує на шнобелівку
А якщо фантазер пише
Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети
то це істина в останній інстанції і претензія на нобелівку...

Але ж поставне між можновладці і людина знак тотожне... - і все різниці між твердженнями НУЛЬ.
Отже тепер розумієте чому я так негативно відношусь до білого шуму який генерує цей популіст?

2 З іншого боку , наш носій фуфлознань спробує закинути мені що і я не правий , коли заявляю що від можновладця залежність простого мешканця заледве - 5%....
І на це я відповім наступне, але знову ж змушений буду використати математичні правила..
Отже питання на логіку
Якщо кількість людей які САМОСТІЙНО приніли рішення працювати на власне благо- то чи буде прямий звязок між відсотком людей які прийняли рішення нести власну відповідальність за СВОЄ майбутнє - і відсотком ЧИНОВНИКІВ( можновладців) які приймуть рішення нести відповідальність за майбутнє Держави?
Моя відповідь - однакова
А Ваша?
3 І ще з одного боку
Чим більше населення візьме відповідальності на себе - тим менше відповідальності залишиться у можновладців,а з урахуванням що відсоток правильних можновладців аналогічний відсотку відповідального населення, то ймовірність правильних рішень зросте адже математика ,
якщо ІКС(відповідальність ) зменшується , а Ігрек (кількість правильних можновладців збільшується ,
то загальна користь=Ігрек/Ікс буде рости
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:18

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав: то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині.

Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...

Так я не зрозумів, фарш Флаймана назад прокручується чи ні?

На все воля Шрёдингера.
