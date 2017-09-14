RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:15

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав: В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.
Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо.
А вот как этого добиться?
1 А що Ви хочете почути від демагога-звичайного?
В нього ж про одне і те саме-два різних твердження , в залежності від того хто це те саме пише..
Якщо я пишу
Людина сама повинна затрачати зусилля на покращення своєї діяльності(життя)
це єралашик який претендує на шнобелівку
А якщо фантазер пише
Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети
то це істина в останній інстанції і претензія на нобелівку...

Але ж поставне між можновладці і людина знак тотожне... - і все різниці між твердженнями НУЛЬ.
Отже тепер розумієте чому я так негативно відношусь до білого шуму який генерує цей популіст?

2 З іншого боку , наш носій фуфлознань спробує закинути мені що і я не правий , коли заявляю що від можновладця залежність простого мешканця заледве - 5%....
І на це я відповім наступне, але знову ж змушений буду використати математичні правила..
Отже питання на логіку
Якщо кількість людей які САМОСТІЙНО приніли рішення працювати на власне благо- то чи буде прямий звязок між відсотком людей які прийняли рішення нести власну відповідальність за СВОЄ майбутнє - і відсотком ЧИНОВНИКІВ( можновладців) які приймуть рішення нести відповідальність за майбутнє Держави?
Моя відповідь - однакова
А Ваша?
3 І ще з одного боку
Чим більше населення візьме відповідальності на себе - тим менше відповідальності залишиться у можновладців,а з урахуванням що відсоток правильних можновладців аналогічний відсотку відповідального населення, то ймовірність правильних рішень зросте адже математика ,
якщо ІКС(відповідальність ) зменшується , а Ігрек (кількість правильних можновладців збільшується ,
то загальна користь=Ігрек/Ікс буде рости
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:18

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав: то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині.

Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...

Так я не зрозумів, фарш Флаймана назад прокручується чи ні?

На все воля Шрёдингера.
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:37

- 40 тис. "ресурсу" за три тижні

З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:43

  whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає


Шмигаль у 2023 чітко окреслив функцію України як ресурсного центру для Заходу
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:44

27

  whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає

40 - 13 = 27,
не плач, ридає не від цієї дельти
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:46

  flyman написав:
  whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає

40 - 13 = 27,
не плач, ридає не від цієї дельти

руськими цифрами написано: загалом 53 тис. 40 з неньки, 13 в неньку
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:46

  tumos написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.

Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники.
Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.

В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.

А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.


Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?

Цілком можливо, що і це було.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:47

  flyman написав:
  whois2010 написав:
- 40 тис. "ресурсу" за три тижні
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає

40 - 13 = 27

Арифметика зависит от того продаём или покупаем.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:47

  whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає

Математика теж ридає ...

40 000 - виїхало
13 000 - в"їхало

Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...

"на оці 2% і живу" (с) ))
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:49

  fox767676 написав:
  whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

економіка ридає


Шмигаль у 2023 чітко окреслив функцію України як ресурсного центру для Заходу


"айтішник" теж вдало "вміє" рахувати ))

Хоча брехати вміє все ж гарніше )
2
2
