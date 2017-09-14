|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:15
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.
Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо.
А вот как этого добиться?
1 А що Ви хочете почути від демагога-звичайного?
В нього ж про одне і те саме-два різних твердження , в залежності від того хто це те саме пише..
Якщо я пишуЛюдина сама повинна затрачати зусилля на покращення своєї діяльності(життя)
це єралашик який претендує на шнобелівку
А якщо фантазер пишеМіняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети
то це істина в останній інстанції і претензія на нобелівку...
Але ж поставне між можновладці і людина знак тотожне... - і все різниці між твердженнями НУЛЬ.
Отже тепер розумієте чому я так негативно відношусь до білого шуму який генерує цей популіст?
2 З іншого боку , наш носій фуфлознань спробує закинути мені що і я не правий , коли заявляю що від можновладця залежність простого мешканця заледве - 5%....
І на це я відповім наступне, але знову ж змушений буду використати математичні правила..
Отже питання на логіку
Якщо кількість людей які САМОСТІЙНО приніли рішення працювати на власне благо- то чи буде прямий звязок між відсотком людей які прийняли рішення нести власну відповідальність за СВОЄ майбутнє - і відсотком ЧИНОВНИКІВ( можновладців) які приймуть рішення нести відповідальність за майбутнє Держави?
Моя відповідь - однакова
А Ваша?
3 І ще з одного боку
Чим більше населення візьме відповідальності на себе - тим менше відповідальності залишиться у можновладців,а з урахуванням що відсоток правильних можновладців аналогічний відсотку відповідального населення, то ймовірність правильних рішень зросте адже математика ,
якщо ІКС(відповідальність ) зменшується , а Ігрек (кількість правильних можновладців збільшується ,
то загальна користь=Ігрек/Ікс буде рости
-
1
1
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:18
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
то його не можуть забрати віддавати борг батьківщині.
Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...
Так я не зрозумів, фарш Флаймана назад прокручується чи ні?
На все воля Шрёдингера.
-
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:37
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
1
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:43
whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
Шмигаль у 2023 чітко окреслив функцію України як ресурсного центру для Заходу
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:44
whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
40 - 13 = 27,
не плач, ридає не від цієї дельти
1
3
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:46
flyman написав: whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
40 - 13 = 27,
не плач, ридає не від цієї дельти
руськими цифрами написано: загалом 53 тис. 40 з неньки, 13 в неньку
1
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:46
tumos написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую
войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий
.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке
.
Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники.
Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.
В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.
А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Цілком можливо, що і це було.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:47
flyman написав: whois2010 написав:
- 40 тис. "ресурсу" за три тижні
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
40 - 13 = 27
Арифметика зависит от того продаём или покупаем.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в П'ят 26 вер, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:47
whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
Математика теж ридає ...
40 000 - виїхало
13 000 - в"їхало
Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...
"на оці 2% і живу" (с) ))
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 26 вер, 2025 16:52, всього редагувалось 1 раз.
2
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:49
fox767676 написав: whois2010 написав:
З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.
економіка ридає
Шмигаль у 2023 чітко окреслив функцію України як ресурсного центру для Заходу
"айтішник" теж вдало "вміє" рахувати ))
Хоча брехати вміє все ж гарніше )
2
2
