Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:22
Banderlog написав:
От ви кажете що кнр треба заморожений конфлікт. Мені здається, що з їх точки зору він достатньо холодний. Поки є баланс на лінії фронту.
КНР зацікавлена у розширенні впливу за рахунок поки що сірих зон - Закавказя, України, Балкан
Європа точно не потягне Україну, а для США не дуже цікаво.
Цікаво перш за все рф, трошки менше Пекіну.
Якщо сірі прогалини не заповнить КНР, з часом це зробить рф.
І знову через Україну -Балкани переоріентуеться на Захід.
Поки Україна грає в форпост хрестоносців Заходу проти автократій, ні про яку зацікавленність Пекіну у замиренні не може бути й мови. Спочатку треба міняти парадигму.
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 26 вер, 2025 17:24, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:22
pesikot написав:
Математика теж ридає ...
40 000 - виїхало
13 000 - в"їхало
Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...
"на оці 2% і живу" (с) ))
Я не бачу що тут смішного... Цифри - лише за 3 тижні і лише для кордону з однією країною. Якщо взяти до уваги скільки взагалі громадян України цієї вікової групи є в Україні (неправильної статі, звичайно, які усі по вуха в боргах чомусь), то це - велика цифра. Якщо взяти до уваги скільки вивезли дітей до цього віку, то ситуація ще гіршою становиться. Якщо взяти до уваги, що громадяни без боргів взагалі дітей не народжують майже, то незрозуміло що взагалі буде років через 15-20.
Тут якраз і писали, що закриті кордони - втрата населення України в майбутньому. Ніхто не хоче бути кріпаком у 21-му столітті. Коли (якщо?) кордони відкриють, то ще більше виїдуть, бо набридло людям чути про "борги", які ніхто ніколи не брав, та обов'язки, яких чомусь не мають мільйони інших громадян.
Тому дійсно - Ваш сміх тут незрозумілий взагалі. Тут плакати треба, що влада скоїла стільки помилок, зробивши одну групу громадян кріпаками з номерами.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в П'ят 26 вер, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:23
detroytred написав: ЛАД написав:
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую
войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.
Принципо немає різниці, що саме заважає одному противнику дістати іншого -- гори-джунглі чи безпілотники.
Довге логістичне плече (домовленість). Чи ще щось.
В тому-то і різниця, що в Іракє ніщо не заважало.
В партизанской войне проблема не "дістати" противника, а найти его.
Поэтому США во Вьетнаме применяли оранж для дефолиации.
С горами в Афгане бороться просто нечем. + люди ночью брали в руки оружие и превращались в моджахедов, а днём "мирные" крестьяне.
В Ираке была достаточно сильная армия, на что и рассчитывал Саддам Хусейн, но оказать сопротивление армии США она не смогла.
А швидко в нас не могло закінчитися хоча б, тому що поперти захоплювати 40 млн. країну і такого географічного масштабу угруповуванням (скільки там було орків на початку? - менше 500т.?) це якась авантюра.
То, что "СВО" была спланирована бездарно, бесспорно. Слишком много просчётов.
Крупнейшая ошибка военно-политического руководства РФ - недооценка ВСУ и готовности народа защищать страну. Они явно рассчитывали, что, как минимум, на востоке их будут встречать хлебом-солью.
ЛАД
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:25
detroytred написав:
Україна повинна стати "ресурсним центром Європи"
уже було "аграрна супердержава", чи це інше?
flyman
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:25
АндрейМ написав:
Я не бачу що тут смішного... Цифри - лише за 3 тижні і
цифри більші ніж втрати від БД обох сторін разом
fox767676
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:27
Banderlog написав: fox767676 написав: buratinyo написав:
Расскажите суть их операции, пожалуйста, если разобрались в чем-то из вражеского ипсо. Каковы цели или причины?
cорвать поиски дипломатического трека с привлечением КНР\США
Зачем если рф типа скоро само запросит о мире
От ви кажете що кнр треба заморожений конфлікт. Мені здається, що з їх точки зору він достатньо холодний. Поки є баланс на лінії фронту.
От відмова сша від донорства для китаю неприємна. Але по факту трамп зайняв симетричну позицію до китаю. Не здивуюсь якщо штати будуть купляти російський газ і продавати європейцям а ті вже нам.
притча про "чекати пропливаючий труп ворога", думаю, в США незабанена, тому очікувати можуть не тільки лиш всі
flyman
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:29
detroytred написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Шмигаль у 2023 чітко окреслив функцію України як ресурсного центру для Заходу
"айтішник" теж вдало "вміє" рахувати ))
Хоча брехати вміє все ж гарніше )
В сенсі брехати?
Я давав посилання.
Фактично так і визначив - ресурсною базою Заходу
Лови перше, що гуглиться зараз:
У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи
". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Да, уровень интеллекта поражает своей глубиной. detroytred, начнем с того, что "ресурсна база Заходу" это совершенно не одно и то же что "ресурсний центр Європи". База - это где хранятся ресурсы, а центр - это куда стекаются все ресурсы
.
Ну как можно это не понимать, когда каждому из вас известны огромные размеры финансовой и военной помощи Украине, присланной из ЕС, Америки, Японии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Японии, Грузии и даже Анголы?
Нафига тут распространять кремлевское на 100% ипсо?
buratinyo
АндрейМ написав: pesikot написав:
Математика теж ридає ...
40 000 - виїхало
13 000 - в"їхало
Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...
"на оці 2% і живу" (с) ))
Я не бачу що тут смішного... Цифри - лише за 3 тижні і лише для кордону з однією країною. Якщо взяти до уваги скільки взагалі громадян України цієї вікової групи є в Україні (неправильної статі, звичайно, які усі по вуха в боргах чомусь), то це - велика цифра. Якщо взяти до уваги скільки вивезли дітей до цього віку, то ситуація ще гіршою становиться. Якщо взяти до уваги, що громадяни без боргів взагалі дітей не народжують майже, то незрозуміло що взагалі буде років через 15-20.
Тут якраз і писали, що закриті кордони - втрата населення України в майбутньому. Ніхто не хоче бути кріпаком у 21-му столітті. Коли (якщо?) кордони відкриють, то ще більше виїдуть, бо набридло людям чути про "борги", які ніхто ніколи не брав, та обов'язки, яких чомусь не мають мільйони інших громадян.
Тому дійсно - Ваш сміх тут незрозумілий взагалі. Тут плакати треба, що влада скоїла стільки помилок, зробивши одну групу громадян кріпаками з номерами.
це ті що створювали тиск та й вилетіли як корок з шампанського, надалі динамічний процес буде згідно МКТ (без демона Максвела) та відповідати розподілу Больцмана
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 26 вер, 2025 17:31, всього редагувалось 3 разів.
flyman
flyman написав: detroytred написав:
Україна повинна стати "ресурсним центром Європи"
уже було "аграрна супердержава", чи це інше?
аграрна сверхдержава це про 19 ст, а коли до сільгосп експорту додається ще людішки, то це вже 5-10 ст
fox767676
detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав:
-----------------------------ЛАД
------------------detroytred
Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі..
Какие и как?
Коли ти призначаєш собі! ж в помічники! а-ля "Баканова", або знімаєш "Залужного"...
І за такими принципами всі відповідно і до низу, бо як же може за таких умов бути інакше.
Это не принципы, а действия.
Самі, що не є, принципи.
Або ти принципово призначаєш людину, яка відповідає посаді, або принципово - того, хто тобі зручний.
Або ти вимагаєш від підлеглого те, що потрібно справі; або те, що потрібно тобі.
Або ти того, хто не справляється, замінюєш; або не замінює, поки не прижме вкрай.
Або ти сам робиш більше мінімуму і вимагаєш від підлеглих того ж; або по мінімуму.
Это следствия из принципов.
ЛАД
- Повідомлень: 36363
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5356 раз.
- Подякували: 4860 раз.
