Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:22

pesikot написав: Математика теж ридає ...



40 000 - виїхало

13 000 - в"їхало



Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...



Я не бачу що тут смішного... Цифри - лише за 3 тижні і лише для кордону з однією країною. Якщо взяти до уваги скільки взагалі громадян України цієї вікової групи є в Україні (неправильної статі, звичайно, які усі по вуха в боргах чомусь), то це - велика цифра. Якщо взяти до уваги скільки вивезли дітей до цього віку, то ситуація ще гіршою становиться. Якщо взяти до уваги, що громадяни без боргів взагалі дітей не народжують майже, то незрозуміло що взагалі буде років через 15-20.Тут якраз і писали, що закриті кордони - втрата населення України в майбутньому. Ніхто не хоче бути кріпаком у 21-му столітті. Коли (якщо?) кордони відкриють, то ще більше виїдуть, бо набридло людям чути про "борги", які ніхто ніколи не брав, та обов'язки, яких чомусь не мають мільйони інших громадян.Тому дійсно - Ваш сміх тут незрозумілий взагалі. Тут плакати треба, що влада скоїла стільки помилок, зробивши одну групу громадян кріпаками з номерами.