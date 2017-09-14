RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:30

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Математика теж ридає ...

40 000 - виїхало
13 000 - в"їхало

Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...

"на оці 2% і живу" (с) ))

Я не бачу що тут смішного...


Ще один ... якому потрібно пояснювати

Якщо 40 000 виїхало, а 13 000 - повернулось, то це не "-40 000 ресурсу"

"-40 000 ресурсу" - це вкид, це брехня, це маніпуляція

Ви всі, хом"ячкі, волаєте - виїзжають, виїзжають, виїзжають ...
І поряд цифри - повертаються )

До речі, ти сам з собою домовся, бо у тебе,
не випускають - погано
випускають - погано
)
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:34

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Україна повинна стати "ресурсним центром Європи"

уже було "аграрна супердержава", чи це інше?


аграрна сверхдержава це про 19 ст, а коли до сільгосп експорту додається ще людішки, то це вже 5-10 ст

рабство відмінили у 1861-1865 і то не у всіх штатах, так що не потрібно ляля про V-X ст.
Конго Нідерланди "визволяли" ще порівняно недавно, після 2СВ.
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:37

  flyman написав:притча про "чекати пропливаючий труп ворога", думаю, в США незабанена, тому очікувати можуть не тільки лиш всі

Коли мова йде про рф, то важко отримати реальну інформацію і зрозуміти що там відбувається. Проте - я прочитав статтю в The Economist кілька днів тому, в якій йдеться, що "good times" для них закінчилися, але проблеми в економіці ще не досягли ринку праці, зарплати зростають і населення щасливе. Я у певній мірі довірю цьому виданню, оскільки вони ніколи не писали "щасливі" лозунги ані про нас, ані про них, але, схоже, що справи в рф кепські. Хоча журналіст підкреслює, що незрозуміло чи примусить це путіна зупинити війну.

Але в тому ж числі журналу аж 2 статті про те як все погано у нас - і у воєнному плані, і в економіці і в політиці. Але Зеленський думає, що ще потрібно декілька законів чи постанов прийняти про те, що українські чоловіки - взагалі не люди більше, а його персональні раби, і все налагодиться...
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:40

  tumos написав:........
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:43

  pesikot написав:До речі, ти сам з собою домовся, бо у тебе,
не випускають - погано
випускають - погано

Де саме я це писав? Я написав, що погано було зачиняти кордони для чоловіків. Таке рішення змусить будь-яку людину шукати вихід та виїхати за першої можливості, бо ніхто не хоче бути кріпаком. Якби кордони не закривали, то люди не мріяли б про те, щоб втекти з України. Ось це було погано - закрити кордони. Це спровокувало реакцію.

Погано, що люди, особливо молодь виїжджають, але я їх розумію і засуджувати не маю права. Цього б можна було уникнути. Хтось би не виїхав ніколи, хтось, хто боїться війни, виїхав би, але повернувся и будувати майбутнє в Україні, але маємо те, що маємо...

Якщо тобі смішно, то продовжуй сміятися. Заперечення реальності - захисний механізм. Розумію.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:46

  АндрейМ написав:Проте - я прочитав статтю в The Economist кілька днів тому, в якій йдеться, що "good times" для них закінчилися, але проблеми в економіці ще не досягли ринку праці, зарплати зростають і населення щасливе.

Колись митець про це написав )
Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала. Гораздо мєньшє стало 3,14***, єбошать всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки – усі на Соловках.
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:48

pesikot

Гораздо мєньшє стало 3,14***, єбошать всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки – усі на Соловках.


Флайман мріє про 4-денний робочий тиждень.
То по всій лисині йому, басурману каракалпакському..
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:48

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:До речі, ти сам з собою домовся, бо у тебе,
не випускають - погано
випускають - погано

Погано, що люди, особливо молодь виїжджають, але я їх розумію і засуджувати не маю права.


Ще раз, для гуманітарієв, 13 000 - повернулось в Україну

Якщо ти цього не побачив, то краще мовчи )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

очевидно що такі наджорсткі умови лише спонукають виїзду молоді, бо ніхто не хоче втратити останній шанс
ну і суперечить "теорії боргу", бо отримали право на виїзд ті хто отримав майже максимальний пакет державних послуг
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:52

дискутуйте далі з бомжами з чернігівських помийок
всім перемоги :mrgreen:
fox767676
